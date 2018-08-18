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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2472247324742475

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался


при таком курсе?????
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:01

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался


при таком курсе?????

а что делать, на машины в салонах тоже гривневую цену не опускают... и берут... а вот курс после 20 декабря может и подрасти
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:04

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался


при таком курсе?????

Опять же, в Медовом очень высокая степень готовности, в мае на ремонт заходить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался


при таком курсе?????

а что делать, на машины в салонах тоже гривневую цену не опускают... и берут... а вот курс после 20 декабря может и подрасти


люди теряют голову, ну всех не спасешь.... пусть берут..

Так как ездят в Киеве экс-бл"херы, так новую машину только сумасшедший купит. Уже все машины поцарапаны.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, правительство подкидывает дровишек - кредиты вернувшимся гастрикам под 5% годовых.

А где будут жить эта масса вернувшихся людей?.... правильно!!! У лендлордов!!
#РАКЕТА
#лендлордыВизионеры
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 01:00

Смена собственников Vodafone и Kyivstar, а до этого lifecell - это топливо в ракету? Ракета в космос или в дно?
valentinius
 
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