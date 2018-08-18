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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:57
Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 04 гру, 2019 23:58
Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
при таком курсе?????
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investorkiev
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Додано: Чет 05 гру, 2019 00:01
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
при таком курсе?????
а что делать, на машины в салонах тоже гривневую цену не опускают... и берут... а вот курс после 20 декабря может и подрасти
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 05 гру, 2019 00:04
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
при таком курсе?????
Опять же, в Медовом очень высокая степень готовности, в мае на ремонт заходить
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 05 гру, 2019 00:11
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу по сайту за продажами в Медовом, декабрский движ таки начался
при таком курсе?????
а что делать, на машины в салонах тоже гривневую цену не опускают... и берут... а вот курс после 20 декабря может и подрасти
люди теряют голову, ну всех не спасешь.... пусть берут..
Так как ездят в Киеве экс-бл"херы, так новую машину только сумасшедший купит. Уже все машины поцарапаны.
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investorkiev
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Додано: Чет 05 гру, 2019 00:53
Кстати, правительство подкидывает дровишек - кредиты вернувшимся гастрикам под 5% годовых.
А где будут жить эта масса вернувшихся людей?.... правильно!!! У лендлордов!!
#РАКЕТА
#лендлордыВизионеры
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investorkiev
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Додано: Чет 05 гру, 2019 01:00
Смена собственников Vodafone и Kyivstar, а до этого lifecell - это топливо в ракету? Ракета в космос или в дно?
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valentinius
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