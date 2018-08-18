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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2489249024912492>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:47

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Не продать Крушу по 1500 за метр я считаю преступлением. Это как протупить и не продать однуху на Трое в 2007м за 100 куе. Такой шанс выпадает, мне кажется, раз в 10-15 лет.


По 1500 уходит на «ура», но ракета еще ж не вышла на околоземную орбиту, рано продавать.

А покупалось па500 или па300? Если па300 - можно продавать. Если па500 - ждем роста цегны до 2500 за метр и сливаем. Где-то недель 7-8 надо подождать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:31

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Не продать Крушу по 1500 за метр я считаю преступлением. Это как протупить и не продать однуху на Трое в 2007м за 100 куе. Такой шанс выпадает, мне кажется, раз в 10-15 лет.


По 1500 уходит на «ура», но ракета еще ж не вышла на околоземную орбиту, рано продавать.

А покупалось па500 или па300? Если па300 - можно продавать. Если па500 - ждем роста цегны до 2500 за метр и сливаем. Где-то недель 7-8 надо подождать.


Не все так сладко, покупалось ПА500+ еще ж ремонт, а это еще 215 баксов на метр.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:34

  Первый написав:
asti написав:
  Gastarbaiter написав:Наш ответ Патриотике:
https://m.olx.ua/obyavlenie/horoshaya-1 ... =13&page=7
Прозванивал - реальная//)
Норм.

Покажу співробітникам, що некуй розказувати про дорогу оренду в кийові.
5500 + комуналь. Заїзжай і живи.Зображення


Всім процвітання!
Зображення

Уютненько
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:43

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"Лупаймо сю скалу" І.Франко

как там продажи ЖК Фанта поживают? Уже разогнали ОП? :mrgreen:

Реклама в браузері почала відсвічувати..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

купил сегодня 800 долларов по 23,75
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:43

  Оранжевый-хит сезона написав:купил сегодня 800 долларов по 23,75
зачем? на следующей неделе можем 23,5 пощупать//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:03

  hxbbgaf написав:А в чем проблема в той однухе? Съемщики однух - это обычно 1-2 целый день работающих человека, часто приезжих, часто с села, им никакой мрамор не нужен, им нужно переночевать. Вот кому будут сдавать те однухи с крутыми ремонтами за 10+ штук, я недоумеваю. Разве что под бордель. Так место мало - какая-нибудь индивидуалка, так менты наедут, а крышу 1-2 не потянет. Короче, какая-то утопия.

хабрахабр, скажите, если вы так уверены в пипце и видите только дно жизни в Украине, почему вы до сих пор не уехали?
На вашей же должности, работая где-нибудь в Канаде, вы бы уже жили припеваючи, в собственном доме (пусть и в ипотеке), ездили бы на авто, отдыхали бы на круизах. Что вас лично держит уже столько лет?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hxbbgaf написав:Золото и серебро надо было покупать! Потеряете все! Это будет бумага уже в ближайшие год-два!

может из за того что я был в США а вы нет?


И что в США?
Там как и везде. Нищеброды тоже золота не покупают, копят доллары, реализуют текущие цели, выплачивают кредиты. А богатые в ЦБ, в недвижимости, в золоте. В долларах не сидят.
Чи не так? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:09

  Libo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  hxbbgaf написав:Золото и серебро надо было покупать! Потеряете все! Это будет бумага уже в ближайшие год-два!

может из за того что я был в США а вы нет?


И что в США?
Там как и везде. Нищеброды тоже золота не покупают, копят доллары, реализуют текущие цели, выплачивают кредиты. А богатые в ЦБ, в недвижимости, в золоте. В долларах не сидят.
Чи не так? :?

в том что дух предпринимательства у пересичного американского подростка или пенсионера сильнее чем у наших успешных предпринимателей
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:30

  investorkiev написав:На вашей же должности, работая где-нибудь в Канаде, вы бы уже жили припеваючи, в собственном доме (пусть и в ипотеке), ездили бы на авто, отдыхали бы на круизах. Что вас лично держит уже столько лет?


А нах? :roll:
Ты же можешь и в Киеве жить припеваючи, в собственном доме (выплаченном!), ездить на авто, отдыхать на круизах? :roll: И дом в Канаде никто не запрещает тебе купить? Какая разница где жить припеваючи? Припеваючи везде хорошо, но в Киеве лучше. :lol:
Почему всех прогоняешь в Канаду, а сама туда не едешь? :roll:
Libo
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