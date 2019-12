Додано: Суб 07 гру, 2019 19:34

Покажу співробітникам, що некуй розказувати про дорогу оренду в кийові.

5500 + комуналь. Заїзжай і живи.





Всім процвітання!

