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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:47
investorkiev написав: airmax78 написав:
Не продать Крушу по 1500 за метр я считаю преступлением. Это как протупить и не продать однуху на Трое в 2007м за 100 куе. Такой шанс выпадает, мне кажется, раз в 10-15 лет.
По 1500 уходит на «ура», но ракета еще ж не вышла на околоземную орбиту, рано продавать.
А покупалось па500 или па300? Если па300 - можно продавать. Если па500 - ждем роста цегны до 2500 за метр и сливаем. Где-то недель 7-8 надо подождать.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 19:31
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Не продать Крушу по 1500 за метр я считаю преступлением. Это как протупить и не продать однуху на Трое в 2007м за 100 куе. Такой шанс выпадает, мне кажется, раз в 10-15 лет.
По 1500 уходит на «ура», но ракета еще ж не вышла на околоземную орбиту, рано продавать.
А покупалось па500 или па300? Если па300 - можно продавать. Если па500 - ждем роста цегны до 2500 за метр и сливаем. Где-то недель 7-8 надо подождать.
Не все так сладко, покупалось ПА500+ еще ж ремонт, а это еще 215 баксов на метр.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 19:34
Первый написав: asti написав:
Норм.
Покажу співробітникам, що некуй розказувати про дорогу оренду в кийові.
5500 + комуналь. Заїзжай і живи.
Всім процвітання!
Уютненько
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 19:43
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
"Лупаймо сю скалу" І.Франко
как там продажи ЖК Фанта поживают? Уже разогнали ОП?
Реклама в браузері почала відсвічувати..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 22:19
купил сегодня 800 долларов по 23,75
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 07 гру, 2019 22:43
Оранжевый-хит сезона написав:
купил сегодня 800 долларов по 23,75
зачем? на следующей неделе можем 23,5 пощупать//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:03
hxbbgaf написав:
А в чем проблема в той однухе? Съемщики однух - это обычно 1-2 целый день работающих человека, часто приезжих, часто с села, им никакой мрамор не нужен, им нужно переночевать. Вот кому будут сдавать те однухи с крутыми ремонтами за 10+ штук, я недоумеваю. Разве что под бордель. Так место мало - какая-нибудь индивидуалка, так менты наедут, а крышу 1-2 не потянет. Короче, какая-то утопия.
хабрахабр, скажите, если вы так уверены в пипце и видите только дно жизни в Украине, почему вы до сих пор не уехали?
На вашей же должности, работая где-нибудь в Канаде, вы бы уже жили припеваючи, в собственном доме (пусть и в ипотеке), ездили бы на авто, отдыхали бы на круизах. Что вас лично держит уже столько лет?
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investorkiev
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:03
Оранжевый-хит сезона написав: hxbbgaf написав:
Золото и серебро надо было покупать! Потеряете все! Это будет бумага уже в ближайшие год-два!
может из за того что я был в США а вы нет?
И что в США?
Там как и везде. Нищеброды тоже золота не покупают, копят доллары, реализуют текущие цели, выплачивают кредиты. А богатые в ЦБ, в недвижимости, в золоте. В долларах не сидят.
Чи не так?
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Libo
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:09
Libo написав: Оранжевый-хит сезона написав: hxbbgaf написав:
Золото и серебро надо было покупать! Потеряете все! Это будет бумага уже в ближайшие год-два!
может из за того что я был в США а вы нет?
И что в США?
Там как и везде. Нищеброды тоже золота не покупают, копят доллары, реализуют текущие цели, выплачивают кредиты. А богатые в ЦБ, в недвижимости, в золоте. В долларах не сидят.
Чи не так?
в том что дух предпринимательства у пересичного американского подростка или пенсионера сильнее чем у наших успешных предпринимателей
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:30
investorkiev написав:
На вашей же должности, работая где-нибудь в Канаде, вы бы уже жили припеваючи, в собственном доме (пусть и в ипотеке), ездили бы на авто, отдыхали бы на круизах. Что вас лично держит уже столько лет?
А нах?
Ты же можешь и в Киеве жить припеваючи, в собственном доме (выплаченном!), ездить на авто, отдыхать на круизах?
И дом в Канаде никто не запрещает тебе купить? Какая разница где жить припеваючи? Припеваючи везде хорошо, но в Киеве лучше.
Почему всех прогоняешь в Канаду, а сама туда не едешь?
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Libo
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