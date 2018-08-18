Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:А в чем проблема в той однухе? Съемщики однух - это обычно 1-2 целый день работающих человека, часто приезжих, часто с села, им никакой мрамор не нужен, им нужно переночевать. Вот кому будут сдавать те однухи с крутыми ремонтами за 10+ штук, я недоумеваю. Разве что под бордель. Так место мало - какая-нибудь индивидуалка, так менты наедут, а крышу 1-2 не потянет. Короче, какая-то утопия.
Приезжие в Киев это лучшие в своем "селе", которое может быть и Харьковом и Днепром. У этих приезжих дома может быть ремонт получше, чем у пересичного киевлянина. Уровень жизни у приезжих в среднем выше, чем у коренных и они не готовы на дауншифт. Целевая аудитория аренды квартир после бабушки не так велика, а предложение от наследников, которые не хотят пока продавать, в избытке. Поэтому сдавать квартиру без ремонта не очень выгодно.
Оранжевый-хит сезона написав:"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".
Оранжевый-хит сезона написав:"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".
Курс вниз, стройки стоп, готовое вверх. Ракета.
совет НБУ выписал люлей дирекции за курс вниз, потому я сегодня купил доллары, и завтра куплю ещё