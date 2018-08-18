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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2489249024912492

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:40

  hxbbgaf написав:А в чем проблема в той однухе? Съемщики однух - это обычно 1-2 целый день работающих человека, часто приезжих, часто с села, им никакой мрамор не нужен, им нужно переночевать. Вот кому будут сдавать те однухи с крутыми ремонтами за 10+ штук, я недоумеваю. Разве что под бордель. Так место мало - какая-нибудь индивидуалка, так менты наедут, а крышу 1-2 не потянет. Короче, какая-то утопия.

Приезжие в Киев это лучшие в своем "селе", которое может быть и Харьковом и Днепром. У этих приезжих дома может быть ремонт получше, чем у пересичного киевлянина. Уровень жизни у приезжих в среднем выше, чем у коренных и они не готовы на дауншифт. Целевая аудитория аренды квартир после бабушки не так велика, а предложение от наследников, которые не хотят пока продавать, в избытке. Поэтому сдавать квартиру без ремонта не очень выгодно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".

Курс вниз, стройки стоп, готовое вверх.
Ракета.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:18

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".

Курс вниз, стройки стоп, готовое вверх.
Ракета.

совет НБУ выписал люлей дирекции за курс вниз, потому я сегодня купил доллары, и завтра куплю ещё Зображення
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 08 гру, 2019 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати сегодня когда покупал доллар по 23,75 передо мной 2 человека тоже покупали
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня в бане сели посчитали стоимость квартир и стоимость сдачи в аренду, даже убитый хрущ в связи с ревальвацией даёт сейчас 10% годовых
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:48

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня в бане сели посчитали стоимость квартир и стоимость сдачи в аренду, даже убитый хрущ в связи с ревальвацией даёт сейчас 10% годовых

Все же понимают, что это бред и девал неизбежен?
airmax78
 
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