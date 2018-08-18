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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:54
Оранжевый-хит сезона написав:
6,5 ярда
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Ты о чем?
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investorkiev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:27
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
6,5 ярда
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Ты о чем?
обіцяно МВФ на 4 роки наперід топліва для рокєти, шото ти на Мальдівах отстала от жизні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:43
Оранжевый-хит сезона написав:
6,5 ярда
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plugatyrev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:48
купил ещё 800 долларов
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:53
Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
шекели имхо привлекательнее
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plugatyrev
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