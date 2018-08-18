Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:54
Оранжевый-хит сезона написав:
6,5 ярда
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Ты о чем?
investorkiev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 11:27
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
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Ты о чем?
обіцяно МВФ на 4 роки наперід топліва для рокєти, шото ти на Мальдівах отстала от жизні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:43
Оранжевый-хит сезона написав:
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5.5
plugatyrev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:48
купил ещё 800 долларов
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:53
Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
шекели имхо привлекательнее
plugatyrev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 19:43
1) Наразі є корпоративний конфлікт всередині Укрбуда, за яким ми спостерігали минулого тижня (Майборода vs Микитась), який ставить під загрозу можливість входження нового Забудовника (поки в самому Укрбуді нестабільно, то тут і про державні гарантії говорити рано, десь така позиція Інтергала зараз судячи з того як вони ведуть комунікацію, в тому числі і з нами)
http://forum.domik.ua/zhk-kirillovskij- ... -1560.html
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Додано: Нед 08 гру, 2019 20:18
Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
Кому это интересно, как сам думаешь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Нед 08 гру, 2019 20:29
Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
почему не потратил на Гинесс и женщин с пониженной социальной ответственностью?
investorkiev
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:23
Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
Посмотрю пару дней за успехами новой "революции" и допускаю, что тоже переобуюсь в зелень
antey1969
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Додано: Нед 08 гру, 2019 22:57
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
купил ещё 800 долларов
почему не потратил на Гинесс и женщин с пониженной социальной ответственностью?
Хороший вопрос!!!
Нужно исправляться)
Оранжевый-хит сезона
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