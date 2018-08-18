с 24 по 14 января аукционов не будет...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:58
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скорее всего доллар будет рости на таких факторах:
1) в нормандии прорыва не будет
2) транзит газа остановят
3) аукционов не будет до 14 января
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