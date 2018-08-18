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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня в бане сели посчитали стоимость квартир и стоимость сдачи в аренду, даже убитый хрущ в связи с ревальвацией даёт сейчас 10% годовых

Все же понимают, что это бред и девал неизбежен?
А как же то что мы уникальная нация? Ещё Ющенко говорил об этом!

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Уникальная, специалисты по танцам на граблях
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К сожалению, это потом танцами на ГРОБлях оказывается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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  #<1 ... 2491249224932494
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