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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 гру, 2019 02:28
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня в бане сели посчитали стоимость квартир и стоимость сдачи в аренду, даже убитый хрущ в связи с ревальвацией даёт сейчас 10% годовых
Все же понимают, что это бред и девал неизбежен?
А как же то что мы уникальная нация? Ещё Ющенко говорил об этом!
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Уникальная, специалисты по танцам на граблях
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Додано: Пон 09 гру, 2019 02:39
К сожалению, это потом танцами на ГРОБлях оказывается
Ut sementem feceris, ita et metes
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