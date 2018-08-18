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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:49

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Вірогідно, фінанси співають романси.
Не так легко в столиці купити житло.

Никогда жилье в столице не было так доступно, как в последние годы.
В 15-16 можно было очень недорого купить котлован.
С 17 можно поехать на подработку в Европу и быстро накопить на недвигу.

Раньше обзавестись квартирой было целью всей жизни, сейчас, при желании, это делается за несколько лет.

Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен .
Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:23

  Puente написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Вірогідно, фінанси співають романси.
Не так легко в столиці купити житло.

Никогда жилье в столице не было так доступно, как в последние годы.
В 15-16 можно было очень недорого купить котлован.
С 17 можно поехать на подработку в Европу и быстро накопить на недвигу.

Раньше обзавестись квартирой было целью всей жизни, сейчас, при желании, это делается за несколько лет.

Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен .
Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...


Вообще не понимаю - если не можешь копить, то зачем страдать?? Снимай себе у лендлорда, и живи в свое удовольствие. И дай возможность лендлорду пожить в свое удовольствие.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас все говорят о поступлении денег из Польши, а кто-то знает, сколько денег уходит в Польшу? Я даже не говорю о том, что отправляют детей учиться и соответственно оплачивают и аренду и расходы.
Один из примеров: В семье вырос ребёнок, закончил универ, работы нет. Общим решением отправляют жить в Польшу. При этом, родители ещё доплачивают. И мне кажется, что это не самая плохая идея и не единичный случай.
Во-первых, в молодом возрасте вырывают из этой страны и отправляют на адаптацию в Европу (другое общество, стиль жизни, окружение и пр.)
Во-вторых, там проще найти работу. Им что в Киеве финансово помогать вставать на ноги, что в Кракове, но там наверно дешевле и перспектив больше.
Ездили к ней, рассказывает, что кругом много украинцев, покупают квартиры, обосновываются на постоянно. Начали задумываться о продаже своей квартиры, чтобы купить в Польше. Пока решили сдать, боятся, что ребёнок может сломаться и вернутся. Если продержится, адаптируется, то + 1 покупатель на польском рынке недвижимости и минус 60-70 т. из Украины.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:37

  Puente написав:Тобто в с/г зайнято офіційно до 1 млн. народу ... Аж ...
Що там народ в селах ще робить - ще 12 млн ? Ну - пенсіонерів багато , діти ...
Безробітні ? Так ніби-то статистично забагато ... Значить на землі все-таки працюють хіба на своїй власній . Так що мало що зміниться і після сільської індустріалізації . В Польща , до речі - працюють в агро секторі в 2 рази більше народу ( аграрне, лісове і рибне господарства — 12,6 %; промисловість і будівництво — 30,4 %; сфера послуг — 57 % )


Значатся в селах, частично там и живут. Работают вахтами в городах. Неделю в столице поохранял, в электричке часа два-три - и дома недельку своими делами занимаешься.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:39

  Richi написав:Сейчас все говорят о поступлении денег из Польши, а кто-то знает, сколько денег уходит в Польшу? Я даже не говорю о том, что отправляют детей учиться и соответственно оплачивают и аренду и расходы.
Один из примеров: В семье вырос ребёнок, закончил универ, работы нет. Общим решением отправляют жить в Польшу. При этом, родители ещё доплачивают. И мне кажется, что это не самая плохая идея и не единичный случай.
Во-первых, в молодом возрасте вырывают из этой страны и отправляют на адаптацию в Европу (другое общество, стиль жизни, окружение и пр.)
Во-вторых, там проще найти работу. Им что в Киеве финансово помогать вставать на ноги, что в Кракове, но там наверно дешевле и перспектив больше.
Ездили к ней, рассказывает, что кругом много украинцев, покупают квартиры, обосновываются на постоянно. Начали задумываться о продаже своей квартиры, чтобы купить в Польше. Пока решили сдать, боятся, что ребёнок может сломаться и вернутся. Если продержится, адаптируется, то + 1 покупатель на польском рынке недвижимости и минус 60-70 т. из Украины.


Да плевать, в общем. Уже ж писали многократно - киев, харьков, одесса. Львов еще может быть. Остальное пофиг. Нам, столичным арендодателям, на наш век хватит. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:40

Прошу виконувати це судове рішення при використанні на форумі топоніміки столиці: "Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про перейменування Московського проспекту та проспекту генерала Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича". https://thebabel.com.ua/news/39341-apel ... ri-u-kiyev
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:Щось всі ци числа не грають ...
По-простому :
Загальні трудові ресурси 2015 року становили 17,4 млн осіб (37-ме місце у світі)[1]. Зайнятість економічно активного населення у господарстві країни розподіляється так:
аграрне, лісове і рибне господарства — 5,8 %;
промисловість і будівництво — 26,5 %;
сфера послуг — 67,8 % (оцінка на 2014 рік)[1].

Тобто в с/г зайнято офіційно до 1 млн. народу ... Аж ...
Що там народ в селах ще робить - ще 12 млн ? Ну - пенсіонерів багато , діти ...
Безробітні ? Так ніби-то статистично забагато ... Значить на землі все-таки працюють хіба на своїй власній . Так що мало що зміниться і після сільської індустріалізації . В Польща , до речі - працюють в агро секторі в 2 рази більше народу ( аграрне, лісове і рибне господарства — 12,6 %; промисловість і будівництво — 30,4 %; сфера послуг — 57 % )


Вш розрахунок називається капремонт двигуна робити через вихлопну трубу:-)

Який 1 млн офіційно зайнятих?
По статистиці працює в с/г 2.9 млн. Не всі живуть в селі.



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Первый
 
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