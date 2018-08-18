Додано: Пон 09 гру, 2019 15:32

Сейчас все говорят о поступлении денег из Польши, а кто-то знает, сколько денег уходит в Польшу? Я даже не говорю о том, что отправляют детей учиться и соответственно оплачивают и аренду и расходы.

Один из примеров: В семье вырос ребёнок, закончил универ, работы нет. Общим решением отправляют жить в Польшу. При этом, родители ещё доплачивают. И мне кажется, что это не самая плохая идея и не единичный случай.

Во-первых, в молодом возрасте вырывают из этой страны и отправляют на адаптацию в Европу (другое общество, стиль жизни, окружение и пр.)

Во-вторых, там проще найти работу. Им что в Киеве финансово помогать вставать на ноги, что в Кракове, но там наверно дешевле и перспектив больше.

Ездили к ней, рассказывает, что кругом много украинцев, покупают квартиры, обосновываются на постоянно. Начали задумываться о продаже своей квартиры, чтобы купить в Польше. Пока решили сдать, боятся, что ребёнок может сломаться и вернутся. Если продержится, адаптируется, то + 1 покупатель на польском рынке недвижимости и минус 60-70 т. из Украины.