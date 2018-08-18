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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2498249925002501>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:01

  Vlad442 написав:Квартира для вас актив, или товар?
Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть.

Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:01

  hxbbgaf написав:[
Ну, на домике все радуются, что Радужный начали строить после многомесячного перерыва, все лето пропинали сами знаете что, а по морозу начали строить, видать надо сохранять хоть какой-то вид, иначе не берут ровным счетом ничего. Хотя на той неделе смотрел, не видно было особого строительства.
Снижение тока началось.
Шановні учасники форуму, ХК «Київміськбуд» до Нового 2020 року запроваджує знижки до мінус 20% на деякі об’єкти Компанії. Акція діє з 06.12 по 31.12 2019 року включно. Докладніше можна дізнатися на сайті Компанії за посиланням: https://kmb.ua/ua/news/v-kievgorstroe-do-20/

Сейчас на радужном этажей 10. Неплохо так напинали за 3-4 месяца. Всем бы такой темп.
hume
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:06

  Vadim V написав:А вы приехав в щюцин , сразу же купили свой бетон или до сих пор живёте в аренде?

Пока в аренде. Долго делались документы жене (без них не дают кредит), теперь уже подходит время мои обновлять. Да и цены какие-то дикие сейчас, надеюсь, что откат будет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:21

  hume написав:
  investorkiev написав:
знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном?

Даже с учётом цены в 330 грн квадрат это 45000/330= 136 метров качественно уложенной плитки за 30 дней, или по 4,5 метра в день. Это возможно сделать, но такую продуктивность я не видел ни разу. Каждый день шпарить по 4,5 метра, не отвлекаясь на уровни, не подрезая, не покупая расходники, не амортизируя инструмент. Возможно конечно лупануть такой объем, например на комерческом объекте, но там платят макстмум 200 за квадрат

ну это бруттно, однозначно. Не знаю, как он там столько заработал. Нужно же еще включать всякие прирезки/затирки, отверстия и т.д. Я в детали не вникал, но врать он не будет - простой себе парень, он просто режет плитку и укладывает ее.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:29

  hume написав:
  investorkiev написав:
знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном?

Даже с учётом цены в 330 грн квадрат это 45000/330= 136 метров качественно уложенной плитки за 30 дней, или по 4,5 метра в день. Это возможно сделать, но такую продуктивность я не видел ни разу. Каждый день шпарить по 4,5 метра, не отвлекаясь на уровни, не подрезая, не покупая расходники, не амортизируя инструмент. Возможно конечно лупануть такой объем, например на комерческом объекте, но там платят максимум 200 за квадрат


:)
Вы главное гаварите.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

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а дефицит соли еще не наблюдается ? может засоливать нечем ? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Купил ещё 800 долларов

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

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ты что, зарабатываешь по 800$ в день?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:26

  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

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Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает.
vano80
 
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