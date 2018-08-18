hume написав:

investorkiev написав:

знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном? знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном?

Каждый день шпарить по 4,5 метра, не отвлекаясь на уровни, не подрезая,

Возможно конечно лупануть такой объем, например на комерческом объекте, но там платят максимум 200 за квадрат

Даже с учётом цены в 330 грн квадрат это 45000/330= 136 метров качественно уложенной плитки за 30 дней, или по 4,5 метра в день. Это возможно сделать, но такую продуктивность я не видел ни разу.не покупая расходники, не амортизируя инструмент.