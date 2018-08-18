Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Квартира для вас актив, или товар? Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть.
Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например.
hxbbgaf написав:[ Ну, на домике все радуются, что Радужный начали строить после многомесячного перерыва, все лето пропинали сами знаете что, а по морозу начали строить, видать надо сохранять хоть какой-то вид, иначе не берут ровным счетом ничего. Хотя на той неделе смотрел, не видно было особого строительства. Снижение тока началось.
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Сейчас на радужном этажей 10. Неплохо так напинали за 3-4 месяца. Всем бы такой темп.
investorkiev написав: знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном?
Даже с учётом цены в 330 грн квадрат это 45000/330= 136 метров качественно уложенной плитки за 30 дней, или по 4,5 метра в день. Это возможно сделать, но такую продуктивность я не видел ни разу. Каждый день шпарить по 4,5 метра, не отвлекаясь на уровни, не подрезая, не покупая расходники, не амортизируя инструмент. Возможно конечно лупануть такой объем, например на комерческом объекте, но там платят макстмум 200 за квадрат
ну это бруттно, однозначно. Не знаю, как он там столько заработал. Нужно же еще включать всякие прирезки/затирки, отверстия и т.д. Я в детали не вникал, но врать он не будет - простой себе парень, он просто режет плитку и укладывает ее.
investorkiev написав: знакомый плиточник обмолвился, что за ноябрь заработал 45000 грн. Сопоставимо со Щуцыном?
Даже с учётом цены в 330 грн квадрат это 45000/330= 136 метров качественно уложенной плитки за 30 дней, или по 4,5 метра в день. Это возможно сделать, но такую продуктивность я не видел ни разу. Каждый день шпарить по 4,5 метра, не отвлекаясь на уровни, не подрезая, не покупая расходники, не амортизируя инструмент. Возможно конечно лупануть такой объем, например на комерческом объекте, но там платят максимум 200 за квадрат