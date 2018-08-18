Он просто забыл, что сообщал нам уже эту радостную новость.
Сколько еще продлится празднование этого судьбоносного события? Сколько раз мы еще про это услышим?
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Додано: Пон 09 гру, 2019 21:44
Он просто забыл, что сообщал нам уже эту радостную новость.
Сколько еще продлится празднование этого судьбоносного события? Сколько раз мы еще про это услышим?
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:50
А можно подробнее?
Вот например было за ноябрь 18-го года скажем 200 сделок,а за ноябрь 19-го сколько?
А продаж нету потому,что почти все собирают на недвижку в валюте,а она сейчас нипочём,плюс цены вы за последние два года умножили минимум на 1.5,а темпы строек почти достигли нулевого уровня.Лун красиво подаёт информацию,заходишь например на страничку ЖК Отрада от КГС и видишь,что за 1.5 года кое где только забили свайное поле,прикидываешь динамику строительства и понимаешь,что только лох может поверить,что темпы стройки резко возрастут и застройщик уложится в плановую сдачу в 21-м году.
А вот доходы особо не растут,инфляция тоже не спит и явно не 5% за год как рисует НБУ.
В итоге многие решили купить себе еврокорч за накопленные сбережения,жить с мамой или в аренде,зато на авто,недвижка выходит подождёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:50
чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.
Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.
Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых.
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