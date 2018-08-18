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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2499250025012502>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:44

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

ты что, зарабатываешь по 800$ в день?

Он просто забыл, что сообщал нам уже эту радостную новость.
Сколько еще продлится празднование этого судьбоносного события? Сколько раз мы еще про это услышим?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:50

  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


А можно подробнее?

Вот например было за ноябрь 18-го года скажем 200 сделок,а за ноябрь 19-го сколько?

А продаж нету потому,что почти все собирают на недвижку в валюте,а она сейчас нипочём,плюс цены вы за последние два года умножили минимум на 1.5,а темпы строек почти достигли нулевого уровня.Лун красиво подаёт информацию,заходишь например на страничку ЖК Отрада от КГС и видишь,что за 1.5 года кое где только забили свайное поле,прикидываешь динамику строительства и понимаешь,что только лох может поверить,что темпы стройки резко возрастут и застройщик уложится в плановую сдачу в 21-м году.


А вот доходы особо не растут,инфляция тоже не спит и явно не 5% за год как рисует НБУ.

В итоге многие решили купить себе еврокорч за накопленные сбережения,жить с мамой или в аренде,зато на авто,недвижка выходит подождёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:50

  vano80 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает.

чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.
Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.

Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:20

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

ты что, зарабатываешь по 800$ в день?

нет... покупаю на 19 000 грн в день, Приват не даёт снять больше 20 000 в день с карты
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Пон 09 гру, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:23

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

ты что, зарабатываешь по 800$ в день?

Он просто забыл, что сообщал нам уже эту радостную новость.
Сколько еще продлится празднование этого судьбоносного события? Сколько раз мы еще про это услышим?

если психану то ещё 5 раз можете услышать, но скорее нет...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:26

  hume написав:
  hxbbgaf написав:[
Ну, на домике все радуются, что Радужный начали строить после многомесячного перерыва, все лето пропинали сами знаете что, а по морозу начали строить, видать надо сохранять хоть какой-то вид, иначе не берут ровным счетом ничего. Хотя на той неделе смотрел, не видно было особого строительства.
Снижение тока началось.
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Сейчас на радужном этажей 10. Неплохо так напинали за 3-4 месяца. Всем бы такой темп.

Та там в начале года было этажей 8.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:41

  hxbbgaf написав:[
Та там в начале года было этажей 8.

В начале года был котлован. Вылезли из него в конце весны/начале лета, сегодня 17 этажей. Ахренеть они там пинают х@и. Повторюсь, все бы так пинали. А вам следова до бы подтянуть матчасть, а не передёргивать всё свободное на валюту, которая нас переживёт.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


А сестре за Медовый ты долг уже отдал?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:нет... покупаю на 19 000 грн в день, Приват не даёт снять больше 20 000 в день с карты

Лайфхак. Увеличиваешь в Приват24 лимит на снятие наличных и идешь в кассу.
Ограничение 20 тыс касается только банкоматов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1) по Донбасу не договорились
2) по транзиту газа не договорились
Оранжевый-хит сезона
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