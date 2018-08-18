Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...
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А можно подробнее?
Вот например было за ноябрь 18-го года скажем 200 сделок,а за ноябрь 19-го сколько?
А продаж нету потому,что почти все собирают на недвижку в валюте,а она сейчас нипочём,плюс цены вы за последние два года умножили минимум на 1.5,а темпы строек почти достигли нулевого уровня.Лун красиво подаёт информацию,заходишь например на страничку ЖК Отрада от КГС и видишь,что за 1.5 года кое где только забили свайное поле,прикидываешь динамику строительства и понимаешь,что только лох может поверить,что темпы стройки резко возрастут и застройщик уложится в плановую сдачу в 21-м году.
А вот доходы особо не растут,инфляция тоже не спит и явно не 5% за год как рисует НБУ.
В итоге многие решили купить себе еврокорч за накопленные сбережения,жить с мамой или в аренде,зато на авто,недвижка выходит подождёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
hxbbgaf написав:[ Ну, на домике все радуются, что Радужный начали строить после многомесячного перерыва, все лето пропинали сами знаете что, а по морозу начали строить, видать надо сохранять хоть какой-то вид, иначе не берут ровным счетом ничего. Хотя на той неделе смотрел, не видно было особого строительства. Снижение тока началось.
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Сейчас на радужном этажей 10. Неплохо так напинали за 3-4 месяца. Всем бы такой темп.
hxbbgaf написав:[ Та там в начале года было этажей 8.
В начале года был котлован. Вылезли из него в конце весны/начале лета, сегодня 17 этажей. Ахренеть они там пинают х@и. Повторюсь, все бы так пинали. А вам следова до бы подтянуть матчасть, а не передёргивать всё свободное на валюту, которая нас переживёт.