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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2499250025012502

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились
2) по транзиту газа не договорились


Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

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ты что, зарабатываешь по 800$ в день?

нет... покупаю на 19 000 грн в день, Приват не даёт снять больше 20 000 в день с карты


Та ладно, обратитесь в кассу, 70 тыщ выдадут :mrgreen: :mrgreen:
Да и с банкомата, 20 тыщ, а через 3 часа ещё можно 20, так вроде бы 3 раза можно.
Востаннє редагувалось Igor3777 в Пон 09 гру, 2019 23:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:23

  freeze написав:
Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились
2) по транзиту газа не договорились


Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.


Да все договорились, иначе бы Макрон и Меркель не шли бы на совместную конференцию.
Просто нельзя народу сразу озвучить, будут понемногу.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

с 16 чсла повышение цен в Медовом, раскупят два десятка квартир теперь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:31

  freeze написав:
Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились
2) по транзиту газа не договорились


Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.

и откуда все такие осведомленные?? прессуха еще даже не началась..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:33

  plugatyrev написав:
  freeze написав:
Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились
2) по транзиту газа не договорились


Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.

и откуда все такие осведомленные?? прессуха еще даже не началась..

Витренко сказал по транзиту договорились продолжать договариваться
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

короче я доволен что купил доллары
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:23

  Оранжевый-хит сезона написав:короче я доволен что купил доллары

купил и теряешь 2-3% в год. не самый лучший заход.
надо инвестировать в землю. скопил с 3-4х ЗП - купил землицу.
К примеру: https://www.zillow.com/homedetails/8909-Wyatt-Cv-Leander-TX-78645/125745303_zpid/
ПС я этот участок собираютс взять к кредит на 30 лет :oops: сейчас веду переговоры.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Купил ещё 800 долларов

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Что жрал сегодня, кого фоткал на парковке метро? Не томи, ебанашек
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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