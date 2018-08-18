Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 гру, 2019 23:23
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились 2) по транзиту газа не договорились
Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.
Да все договорились, иначе бы Макрон и Меркель не шли бы на совместную конференцию.
Просто нельзя народу сразу озвучить, будут понемногу.
investorkiev
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:28
с 16 чсла повышение цен в Медовом, раскупят два десятка квартир теперь
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:31
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились 2) по транзиту газа не договорились
Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.
и откуда все такие осведомленные?? прессуха еще даже не началась..
plugatyrev
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:33
plugatyrev написав: freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились 2) по транзиту газа не договорились
Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.
и откуда все такие осведомленные?? прессуха еще даже не началась..
Витренко сказал по транзиту договорились продолжать договариваться
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 10 гру, 2019 00:16
короче я доволен что купил доллары
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 10 гру, 2019 00:23
Оранжевый-хит сезона написав:
короче я доволен что купил доллары
купил и теряешь 2-3% в год. не самый лучший заход.
надо инвестировать в землю. скопил с 3-4х ЗП - купил землицу.
К примеру:
https://www.zillow.com/homedetails/8909-Wyatt-Cv-Leander-TX-78645/125745303_zpid/
ПС я этот участок собираютс взять к кредит на 30 лет
сейчас веду переговоры.
Понаехал
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Додано: Вів 10 гру, 2019 01:44
Оранжевый-хит сезона написав:
Купил ещё 800 долларов
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Что жрал сегодня, кого фоткал на парковке метро? Не томи, ебанашек
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:41
Смотрю ты по всем граблям решил потанцевать. Покупайте землю её больше не производят
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:57
plugatyrev написав: freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:1) по Донбасу не договорились 2) по транзиту газа не договорились
Вроде по транзиту как раз и договорились, просто надо поставить в известность Коболева, его не пригласили.
и откуда все такие осведомленные?? прессуха еще даже не началась..
Інформація з стелі))))Або з пальця висмоктана.
Тут люблять такі "цукерки")))
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Купил ещё 800 долларов
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Что жрал сегодня, кого фоткал на парковке метро? Не томи, ебанашек
гіпоалергенний котячий корм)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:04
Це такий собі вклад - щоб було ... На невизначене майбутнє ... Але по ціні - а чого б і ні ... Хоч маю підозру - там і кращі місця можна знайти ... Приватний аеродромчик поруч - це плюс ?
Puente
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