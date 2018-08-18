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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:05
11,7 соток за 5000$ ? Или я не правильно понял?
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Vadim V
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:09
investorkiev написав:
Все как мы с Владом442 и предсказывали еще пару лет назад.
Потеряется доверие к первичке. Покупать будут только вторичку или меганадежную первичку. Цены неизбежно вырастут. Предложение сократится. Строить за свои смогут едва ли 10% компаний.
А что с деньгами делают продавцы вторички? Покупают меганадёжную первичку?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:18
Frant написав:
Інформація з стелі))))Або з пальця висмоктана.
Тут люблять такі "цукерки")))
Доцент живет в своем стеклянном домике с зашоренными окнами и не знает, что в зеленой команде все, в том числе и участники переговоров, ведут типа анонимные телеграмм-каналы, где в первом же перекуре начинают судорожно строчить новости.
Зачем они это делают, хз знает, может минуту славы ищут. Но еще за час до пресс конференции было описано некоторыми видными товарищами, что скажут на пресс-конференции, вышло один в один.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 10 гру, 2019 10:57
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Все как мы с Владом442 и предсказывали еще пару лет назад.
Потеряется доверие к первичке. Покупать будут только вторичку или меганадежную первичку. Цены неизбежно вырастут. Предложение сократится. Строить за свои смогут едва ли 10% компаний.
А что с деньгами делают продавцы вторички? Покупают меганадёжную первичку?
Есть люди, которые продают квартиру, уходят с деньгами с РН - тратят их на личные цели. Получили наследство, делать ремонт и сдавать не хотят, продадут и деньги разделят, например.
Были инвесторы-спекулянты, которые продавали новостройки и вкладывались в новые котлованы.
Были те, кто продавал лишний старый фонд чтобы подзаработать на новостроях, а не возиться с ремонтами и сдачами.
Предложение от второй и третей категорий с остановкой строек существенно уменьшается. В Эврике, например, если бы не замедление и остановка, были бы сданы еще 1-3 тысячи квартир, но их нет на рынке. Люди бы продолжали бы продавать недвигу, чтобы вложиться в котлован, но вложиться сейчас некуда, поэтому у многих отпал смысл продавать.
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Vlad442
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