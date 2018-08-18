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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2502250325042505>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Только этот вариант им остается. Вы их честно предупреждали, что 15-16 был уникальным шансом поменять старого хруща на новострой.
Люди надіялись що у всіх, крім них, буде п...ц.

Мали право.

Проте історія каже, що краще бажати всім процвітання:-)





Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:00

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Вложиться и сейчас есть куда, но вот только стоит ли.

Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.

Гарантий Вам бы никто и два года назад не дал)
Уня, к примеру, вложился в Медовый - думаю достроят.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:19

Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?

Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.

Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?

Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.

Вкладываться нужно туда, где есть бабки строить и без нашей помощи. Как следствие на таких объектах большой процент нереализованных квартир при высокой степени готовности домов. В Киеве такие объекты есть и даже не у одного застройщика. Да, там дороже. Но зато рисков меньше.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:00

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?

Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов

а вы бы платили ипотеку, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов


хз они не скажет сколько договоров было и кто платит. Какой первоначальный взнос. Но газ поднял ставку 24. Была самая маленькая на рынке

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?

Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов

а вы бы платили ипотеку, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.


если первоначально заплатить 40-60% то смысл тогда не платить оставшиеся 40-60? :wink: :shock: вдруг дадут хату через 2-15 лет. А если не платить, то вообще не дадут, банка себе заберет.

Банка может этот 40-60% первоначального взноса положить на депо-сертификат и заработать %, около 20% годовых без 18.5% налога.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 10 гру, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:23

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...

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Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает.

чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.
Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.

Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых.

Вы же там что-то закончили (не знаю, успели ли что-то создать или сразу лендлорды). Можно бизнес строить годами, выстраивая систему, модернизировать, оптимизировать процессы и т.д. Переживать кризис и продолжать выстраивать с учетом полученного опыта.
А можно в дешевые активы, вкладываться и продавать их на пике. Здесь важно находить товар с перспективой быстрого роста дешевле и продать дороже. Главное в этом деле маржа и оборот. Здесь, как сёрфер – с волны на волну. Так вот, Вам удалось, не знаю уж по везению или кто-то подсказал, как мне кажется – заскочить на такую волну. Купили задёшево дермовую квартиру и они пошли в цене, т.к. данный сегмент является для многих входной точкой в рынок недвижимости. Однако, когда начинается кризис, такие квартиры больше всего падают в цене, т.к. их покупают люди на последние деньги, без запаса прочности. Эта недвижимость не имеет ни какой ценности, она не пригодна для нормального проживания и только годиться, как временное сохранение денег на растущем рынке, чтобы двигаться дальше. Так что если не успеете выскочить, то накроет вас как сёрфера. Ракета в которую Вы сели уже закончила свой полёт – выбегайте.
P.S. Хотя мне почему-то кажется, что Вы это прекрасно понимаете и поэтому пытаетесь здесь шутками, прибаутками поднять ажиотаж, но в реальности не знаете куда бежать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:25

  Santehnik написав:
  Vlad442 написав:Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.

Вкладываться нужно туда, где есть бабки строить и без нашей помощи. Как следствие на таких объектах большой процент нереализованных квартир при высокой степени готовности домов. В Киеве такие объекты есть и даже не у одного застройщика. Да, там дороже. Но зато рисков меньше.

Вкладываться с целью заработать. В случае, который вы описали, заработать не получится. Если квартиры никому не нужны по такой цене в почти готовом доме, то насколько они подорожают? Тогда уже покупать готовое, получать свои 8% годовых при нулевых рисках, чем играть в рулетку ради призрачных 12, которые, в случае задержки, превратятся в 5, а при влете в -100.
Высокая степень готовности, на самом деле, ничего не гарантирует. Много примеров, когда все накрылось и почти готовые дома стоят призраками.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:если первоначально заплатить 40-60% то смысл тогда не платить оставшиеся 40-60? вдруг дадут хату через 2-15 лет. А если не платить, то вообще не дадут, банка себе заберет.

Согласен. Кредит это долг. Будут налагать арест на остальное имущество, насчитывать пеню, штрафы и когда-нибудь получат свое. Дом не достроился это залет, но не повод ввязываться в игру не заплати кредит. Обязательства остались, банку трудней, так как нет залога, но способы достать должника есть. И без залога. Даже, если банк спишет кредит, придет налоговая и потребует свои 18% как полученный доход.
  proftpd66 написав:Банка может этот 40-60% первоначального взноса положить на депо-сертификат и заработать %, около 20% годовых без 18.5% налога.

Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?
Vlad442
 
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