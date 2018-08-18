Додано: Вів 10 гру, 2019 13:23

investorkiev написав: vano80 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает. Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает.

чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.

Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.



Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых. чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых.

Вы же там что-то закончили (не знаю, успели ли что-то создать или сразу лендлорды). Можно бизнес строить годами, выстраивая систему, модернизировать, оптимизировать процессы и т.д. Переживать кризис и продолжать выстраивать с учетом полученного опыта.А можно в дешевые активы, вкладываться и продавать их на пике. Здесь важно находить товар с перспективой быстрого роста дешевле и продать дороже. Главное в этом деле маржа и оборот. Здесь, как сёрфер – с волны на волну. Так вот, Вам удалось, не знаю уж по везению или кто-то подсказал, как мне кажется – заскочить на такую волну. Купили задёшево дермовую квартиру и они пошли в цене, т.к. данный сегмент является для многих входной точкой в рынок недвижимости. Однако, когда начинается кризис, такие квартиры больше всего падают в цене, т.к. их покупают люди на последние деньги, без запаса прочности. Эта недвижимость не имеет ни какой ценности, она не пригодна для нормального проживания и только годиться, как временное сохранение денег на растущем рынке, чтобы двигаться дальше. Так что если не успеете выскочить, то накроет вас как сёрфера. Ракета в которую Вы сели уже закончила свой полёт – выбегайте.P.S. Хотя мне почему-то кажется, что Вы это прекрасно понимаете и поэтому пытаетесь здесь шутками, прибаутками поднять ажиотаж, но в реальности не знаете куда бежать.