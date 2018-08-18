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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:55
Vlad442 написав:Только этот вариант им остается. Вы их честно предупреждали, что 15-16 был уникальным шансом поменять старого хруща на новострой.
Люди надіялись що у всіх, крім них, буде п...ц.
Мали право.
Проте історія каже, що краще бажати всім процвітання:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:00
Vlad442 написав: antey1969 написав:
Вложиться и сейчас есть куда, но вот только стоит ли.
Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.
Гарантий Вам бы никто и два года назад не дал)
Уня, к примеру, вложился в Медовый - думаю достроят.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:19
Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:51
proftpd66 написав:
Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 10 гру, 2019 12:58
Vlad442 написав:
Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.
Вкладываться нужно туда, где есть бабки строить и без нашей помощи. Как следствие на таких объектах большой процент нереализованных квартир при высокой степени готовности домов. В Киеве такие объекты есть и даже не у одного застройщика. Да, там дороже. Но зато рисков меньше.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:00
Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
а вы бы платили ипотеку, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:13
Serg-ik написав:
Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
хз они не скажет сколько договоров было и кто платит. Какой первоначальный взнос. Но газ поднял ставку 24. Была самая маленькая на рынке
investorkiev написав: Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
а вы бы платили ипотеку, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.
если первоначально заплатить 40-60% то смысл тогда не платить оставшиеся 40-60?
вдруг дадут хату через 2-15 лет. А если не платить, то вообще не дадут, банка себе заберет.
Банка может этот 40-60% первоначального взноса положить на депо-сертификат и заработать %, около 20% годовых без 18.5% налога.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 10 гру, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:23
investorkiev написав: vano80 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Какая то йухня тварится с недвигой... У всех все хорошо а продаж нету...
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Не пугай. А то получится, что "ракетчиков" спилберг в павильоне снимает.
чувак, ну ты не понимаешь сути РАКЕТЫ.
Остановка строек - это ХОРОШО для ракеты.
Пойми, покупатели первички и вторички - разные люди, которые слегка пересекаются по своим интересам. И вот только отсутствие возможности купить первичку, первые перейдут в разряд вторых.
Вы же там что-то закончили (не знаю, успели ли что-то создать или сразу лендлорды). Можно бизнес строить годами, выстраивая систему, модернизировать, оптимизировать процессы и т.д. Переживать кризис и продолжать выстраивать с учетом полученного опыта.
А можно в дешевые активы, вкладываться и продавать их на пике. Здесь важно находить товар с перспективой быстрого роста дешевле и продать дороже. Главное в этом деле маржа и оборот. Здесь, как сёрфер – с волны на волну. Так вот, Вам удалось, не знаю уж по везению или кто-то подсказал, как мне кажется – заскочить на такую волну. Купили задёшево дермовую квартиру и они пошли в цене, т.к. данный сегмент является для многих входной точкой в рынок недвижимости. Однако, когда начинается кризис, такие квартиры больше всего падают в цене, т.к. их покупают люди на последние деньги, без запаса прочности. Эта недвижимость не имеет ни какой ценности, она не пригодна для нормального проживания и только годиться, как временное сохранение денег на растущем рынке, чтобы двигаться дальше. Так что если не успеете выскочить, то накроет вас как сёрфера. Ракета в которую Вы сели уже закончила свой полёт – выбегайте.
P.S. Хотя мне почему-то кажется, что Вы это прекрасно понимаете и поэтому пытаетесь здесь шутками, прибаутками поднять ажиотаж, но в реальности не знаете куда бежать.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:25
Santehnik написав: Vlad442 написав:
Куда? Где гарантированно достороят?
Проблемы у всех застройщиков по сути одни и те же. То, что на сегодня кто-то упал, а кто-то еще стоит, не значит, что он будет на ногах через 2-3 года, когда придет время получать ключи.
Вкладываться нужно туда, где есть бабки строить и без нашей помощи. Как следствие на таких объектах большой процент нереализованных квартир при высокой степени готовности домов. В Киеве такие объекты есть и даже не у одного застройщика. Да, там дороже. Но зато рисков меньше.
Вкладываться с целью заработать. В случае, который вы описали, заработать не получится. Если квартиры никому не нужны по такой цене в почти готовом доме, то насколько они подорожают? Тогда уже покупать готовое, получать свои 8% годовых при нулевых рисках, чем играть в рулетку ради призрачных 12, которые, в случае задержки, превратятся в 5, а при влете в -100.
Высокая степень готовности, на самом деле, ничего не гарантирует. Много примеров, когда все накрылось и почти готовые дома стоят призраками.
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Vlad442
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:30
proftpd66 написав:
если первоначально заплатить 40-60% то смысл тогда не платить оставшиеся 40-60? вдруг дадут хату через 2-15 лет. А если не платить, то вообще не дадут, банка себе заберет.
Согласен. Кредит это долг. Будут налагать арест на остальное имущество, насчитывать пеню, штрафы и когда-нибудь получат свое. Дом не достроился это залет, но не повод ввязываться в игру не заплати кредит. Обязательства остались, банку трудней, так как нет залога, но способы достать должника есть. И без залога. Даже, если банк спишет кредит, придет налоговая и потребует свои 18% как полученный доход.
proftpd66 написав:
Банка может этот 40-60% первоначального взноса положить на депо-сертификат и заработать %, около 20% годовых без 18.5% налога.
Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?
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Vlad442
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