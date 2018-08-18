|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:37
Vlad442 написав:
Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?
гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.
или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48
proftpd66 написав: Vlad442 написав:
Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?
гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.
или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты
Удивительно такое встретить на финансовом форуме.
Застройщик продал имущественные права на квартиру в кредит через банк. Когда он (застройщик) получает деньги за квартиру и в каком размере?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48
investorkiev написав: Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?
Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов
а вы бы платили ипотеку
, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.
Разве банки дают ипотеку на "квартиру" в стадии котлован?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2111
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:55
Vlad442 написав: proftpd66 написав: Vlad442 написав:
Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?
гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.
или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты
Удивительно такое встретить на финансовом форуме.
Застройщик продал имущественные права на квартиру в кредит через банк. Когда он (застройщик) получает деньги за квартиру и в каком размере?
Согласен. Кажется ошибка.
Подробностями кредитования ипотеки не владею.
Мне кмб говорил что если взять ипокету, то отсутствует возможность получать акции. Это странно, если есть скидка 22%, но если я беру ипотеку, то этой скидки нету. Почему? почему - не говорят. Может быть что банка предоставляет рассрочку...
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:12
Обычно застройщики компенсируют своим банкам сниженную процентную ставку в первый год-два. Поэтому они уже, фактически, делают кредитчикам скидку.
Если вы придете со своим банком, который перечислит застройщику все деньги сразу, то какая разинца застройщику, с какого счета ему пришла полная сумма.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 14:14
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17330
|2746371
|
Пон 09 гру, 2019 12:09
Frant
|
|459
|187871
|
|
|8
|9550
|
|