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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:37

  Vlad442 написав:Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?


гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.

или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?


гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.

или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты

Удивительно такое встретить на финансовом форуме.
Застройщик продал имущественные права на квартиру в кредит через банк. Когда он (застройщик) получает деньги за квартиру и в каком размере?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:48

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Кто с экспертом скажет что будет с банками, которые, кредитовали кмб и укрбуд, которые, обанкротились или дефлтные?
Укргаз поднял ставку неадеквано 24%
Глобус держится пока.
Последний может обанкротится из-за Укрбуда и кмб?

Они разве застройщиков кредитовали? Мне кажется они кредитовали инвесторов

а вы бы платили ипотеку, если бы ваша квартира зависла на неопределенный период в недострое Укрбуда? и 90% ипотечников не будут платить. Пусть банкстеры судятся. Суды - это на года. За это время с себя можно переписать все имущество (если оно было), а еще лучше - перейти на неофициальную зарплату. Показать исполнительной службе кукиш. Но это через 2-3 года, не раньше, до этого времени омнобанк может и не дожить.

Разве банки дают ипотеку на "квартиру" в стадии котлован?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:55

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Вы серьезно думаете, что банк первоначальный взнос хранит у себя?


гос банк почти всё хранят в овгз или депо-сертификаты НБУ.

или залог 50% стоимости. Эту стоимость "кладят" в депо-сертифкаты

Удивительно такое встретить на финансовом форуме.
Застройщик продал имущественные права на квартиру в кредит через банк. Когда он (застройщик) получает деньги за квартиру и в каком размере?


Согласен. Кажется ошибка.
Подробностями кредитования ипотеки не владею.

Мне кмб говорил что если взять ипокету, то отсутствует возможность получать акции. Это странно, если есть скидка 22%, но если я беру ипотеку, то этой скидки нету. Почему? почему - не говорят. Может быть что банка предоставляет рассрочку...
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:12

Обычно застройщики компенсируют своим банкам сниженную процентную ставку в первый год-два. Поэтому они уже, фактически, делают кредитчикам скидку.
Если вы придете со своим банком, который перечислит застройщику все деньги сразу, то какая разинца застройщику, с какого счета ему пришла полная сумма.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:Разве банки дают ипотеку на "квартиру" в стадии котлован?

http://www.ukrgasbank.com/press_center/ ... oteku_ot_1
https://arkada.ua/ua/2/6/
Vlad442
 
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