Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть. Квартира для вас актив, или товар?Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть.

Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например. Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например.

орієнтуйся не на рухомість, а на громадянство, от паспорт громадянини Польщі - це актив, а нерухомість, так на любителя. В Україні більший потенціал для росту.

Але і ризики, відповідно, вищі. орієнтуйся не на рухомість, а на громадянство, от паспорт громадянини Польщі - це актив, а нерухомість, так на любителя. В Україні більший потенціал для росту.Але і ризики, відповідно, вищі.

