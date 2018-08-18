Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Квартира для вас актив, или товар? Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть.
Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например.
орієнтуйся не на рухомість, а на громадянство, от паспорт громадянини Польщі - це актив, а нерухомість, так на любителя. В Україні більший потенціал для росту. Але і ризики, відповідно, вищі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Як я бачу: ще кілька років тому була інфляція 20..40% депо давало 18..20% до податків, зараз а буде інфляція 10% а депо даватиме 12% після податків. у 2020 інфляція 9% а депо даватиме тих же 12% після податків.
По долару відповідно було 8% до податків, потім менеш і менше, зараз десь 4.5% якщо розкидати по кількох банках.
тобто в реальних грошах (з врахуванням інфляції) долародепо дає більше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:Только этот вариант им остается. Вы их честно предупреждали, что 15-16 был уникальным шансом поменять старого хруща на новострой.
однозначно! Представьте, какую шикарную квартиру мог отхватить тот же Сержик за свои 5 пачек франклинов. Трешку метров 80- легко, еще и на ремонт бы осталось немного. Или Франт - мог бы продать свои хрущи и понакупать Роял Тауэр и другие модные МОПы. Сейчас бы жировал.
Но нет....
трайбека в ройял таувері жирує?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:Вкладываться с целью заработать. В случае, который вы описали, заработать не получится. Если квартиры никому не нужны по такой цене в почти готовом доме, то насколько они подорожают? Тогда уже покупать готовое, получать свои 8% годовых при нулевых рисках, чем играть в рулетку ради призрачных 12, которые, в случае задержки, превратятся в 5, а при влете в -100.
Ну почему же нельзя заработать. Можно, но не так вкусно как у более рискованных застройщиков. Это логично, ведь если квартиры продаются на высокой степени готовности потому что у застройщика есть деньги строить без инвесторов, то и процент который застройщик даст вам заработать будет скорректирован с учётом этого момента У таких застройщиков квартиры продаются на высокой степени готовности не потому что они никому не нужны, а потому что они сами зарабатывают на этом.
Puente написав:[quote=" Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен . Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...
... проблематично, але можна! - просто людина має вибрати: або реально їй потрібна квартира, або ж їй краще жити сьогоденням і витрачати все/чи майже все - під нуль!
... от я ЖОРСТКО скирдував і, майже, у всьому себе обмежував.... і наскирдував за 7р. - 28тис.дол. - що дало змогу купити 50+м2 на котловані, але у ЧУДОВІЙ ЛОКАЦІЇ! - довкола купа садочків/шкіл/супермаркетів....базарчик....а за 200м ТРЦ! - переробив у двуху, вкинувши в ремонт 10тис.дол - будматеріали/меблі/техніка(ремонт робив БЕЗ чужих майстрів, а власноруч з батьком)..... і..... вже недавно поселився!
п. с. - головне, наскільки людина цілеспрямована і горить бажанням досягти своєї цілі/мети!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Puente написав:[quote=" Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен . Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...
... проблематично, але можна! - просто людина має вибрати: або реально їй потрібна квартира, або ж їй краще жити сьогоденням і витрачати все/чи майже все - під нуль!
... от я ЖОРСТКО скирдував і, майже, у всьому себе обмежував.... і наскирдував за 7р. - 28тис.дол. - що дало змогу купити 50+м2 на котловані, але у ЧУДОВІЙ ЛОКАЦІЇ! - довкола купа садочків/шкіл/супермаркетів....базарчик....а за 200м ТРЦ! - переробив у двуху, вкинувши в ремонт 10тис.дол - будматеріали/меблі/техніка(ремонт робив БЕЗ чужих майстрів, а власноруч з батьком)..... і..... вже недавно поселився!
п. с. - головне, наскільки людина цілеспрямована і горить бажанням досягти своєї цілі/мети!
видно не такий смачний мед був у тещиних млинцях, от і ти думав як би пошвидше на свою нору нашкребти.
ВП (всім поцвітання)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Це такий собі вклад - щоб було ... На невизначене майбутнє ... Але по ціні - а чого б і ні ... Хоч маю підозру - там і кращі місця можна знайти ... Приватний аеродромчик поруч - це плюс ?
И сейчас живу возле подобного аэродрома. Не смущают вообще маленикие частные самолетики. Самый цинус в данном мероприятии- взять кредит на уровне девольвации доллара. И в долгую лет 10 подержать земельку позле самого быстрорастущего города США. За эти деньги нечего другого не взять.