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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:42

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Квартира для вас актив, или товар?
Если исходить из перспектив роста, то лучше вкладываться в Киев, который на дне, а не Европа, где цены надуты. Если брать для себя, очевидно, что нужно брать там, где планируете осесть.

Скорее актив но с прицелом на жизнь на пенсии. Который имеет тенденцию к росту и который можно условно дешево профинансировать (под 3-4%). Страна особой роли не играет, всегда ведь можно продать и купить в другом месте. Польша - перспективна. Через 30 лет, даже если не захочу тут жить, смогу поменять на какую-нибудь квартирку у моря в Греции или Италии, например.

орієнтуйся не на рухомість, а на громадянство, от паспорт громадянини Польщі - це актив, а нерухомість, так на любителя. В Україні більший потенціал для росту.
Але і ризики, відповідно, вищі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:48

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:короче я доволен что купил доллары

купил и теряешь 2-3% в год. не самый лучший заход.
надо инвестировать в землю. скопил с 3-4х ЗП - купил землицу.
К примеру: https://www.zillow.com/homedetails/8909-Wyatt-Cv-Leander-TX-78645/125745303_zpid/
ПС я этот участок собираютс взять к кредит на 30 лет :oops: сейчас веду переговоры.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4811729#p4811729

Як я бачу:
ще кілька років тому
була інфляція 20..40% депо давало 18..20% до податків,
зараз
а буде інфляція 10% а депо даватиме 12% після податків.
у 2020 інфляція 9% а депо даватиме тих же 12% після податків.

По долару відповідно було 8% до податків, потім менеш і менше, зараз десь 4.5% якщо розкидати по кількох банках.

тобто в реальних грошах (з врахуванням інфляції) долародепо дає більше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:51

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Только этот вариант им остается. Вы их честно предупреждали, что 15-16 был уникальным шансом поменять старого хруща на новострой.

однозначно!
Представьте, какую шикарную квартиру мог отхватить тот же Сержик за свои 5 пачек франклинов. Трешку метров 80- легко, еще и на ремонт бы осталось немного. Или Франт - мог бы продать свои хрущи и понакупать Роял Тауэр и другие модные МОПы. Сейчас бы жировал.

Но нет....

трайбека в ройял таувері жирує?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вкладываться с целью заработать. В случае, который вы описали, заработать не получится. Если квартиры никому не нужны по такой цене в почти готовом доме, то насколько они подорожают? Тогда уже покупать готовое, получать свои 8% годовых при нулевых рисках, чем играть в рулетку ради призрачных 12, которые, в случае задержки, превратятся в 5, а при влете в -100.

Ну почему же нельзя заработать. Можно, но не так вкусно как у более рискованных застройщиков. Это логично, ведь если квартиры продаются на высокой степени готовности потому что у застройщика есть деньги строить без инвесторов, то и процент который застройщик даст вам заработать будет скорректирован с учётом этого момента :)
У таких застройщиков квартиры продаются на высокой степени готовности не потому что они никому не нужны, а потому что они сами зарабатывают на этом.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:58

"мрії збуваються!" ©®™

  Puente написав:[quote="
Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен .
Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...

... проблематично, але можна!
- просто людина має вибрати: або реально їй потрібна квартира, або ж їй краще жити сьогоденням і витрачати все/чи майже все - під нуль!

... от я ЖОРСТКО скирдував і, майже, у всьому себе обмежував.... і наскирдував за 7р. - 28тис.дол. - що дало змогу купити 50+м2 на котловані, але у ЧУДОВІЙ ЛОКАЦІЇ! - довкола купа садочків/шкіл/супермаркетів....базарчик....а за 200м ТРЦ!
- переробив у двуху, вкинувши в ремонт 10тис.дол - будматеріали/меблі/техніка(ремонт робив БЕЗ чужих майстрів, а власноруч з батьком)..... і..... вже недавно поселився!

п. с.
- головне, наскільки людина цілеспрямована і горить бажанням досягти своєї цілі/мети! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:21

  Долярчик написав:
  Puente написав:[quote="
Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен .
Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...

... проблематично, але можна!
- просто людина має вибрати: або реально їй потрібна квартира, або ж їй краще жити сьогоденням і витрачати все/чи майже все - під нуль!

... от я ЖОРСТКО скирдував і, майже, у всьому себе обмежував.... і наскирдував за 7р. - 28тис.дол. - що дало змогу купити 50+м2 на котловані, але у ЧУДОВІЙ ЛОКАЦІЇ! - довкола купа садочків/шкіл/супермаркетів....базарчик....а за 200м ТРЦ!
- переробив у двуху, вкинувши в ремонт 10тис.дол - будматеріали/меблі/техніка(ремонт робив БЕЗ чужих майстрів, а власноруч з батьком)..... і..... вже недавно поселився!

п. с.
- головне, наскільки людина цілеспрямована і горить бажанням досягти своєї цілі/мети! :idea:

видно не такий смачний мед був у тещиних млинцях, от і ти думав як би пошвидше на свою нору нашкребти.

ВП (всім поцвітання)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

Ждём скидки в 50 % ?))
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:15

  Puente написав:Це такий собі вклад - щоб було ... На невизначене майбутнє ... Але по ціні - а чого б і ні ... Хоч маю підозру - там і кращі місця можна знайти ... Приватний аеродромчик поруч - це плюс ?

И сейчас живу возле подобного аэродрома. Не смущают вообще маленикие частные самолетики.
Самый цинус в данном мероприятии- взять кредит на уровне девольвации доллара.
И в долгую лет 10 подержать земельку позле самого быстрорастущего города США.
За эти деньги нечего другого не взять.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:17

  Vadim V написав: 11,7 соток за 5000$ ? Или я не правильно понял?

я в сотках не силен. чуть больше четверти акра. Вроде около 1100 квадратных метров. Это сотки?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрю ты по всем граблям решил потанцевать. Покупайте землю её больше не производят :)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

я бы больше назвал это: берите земолю подержать на случай роста. Кредит почти равен по процентам инфляции.
Востаннє редагувалось Понаехал в Вів 10 гру, 2019 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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