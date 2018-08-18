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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20

  flyman написав:тобто в реальних грошах (з врахуванням інфляції) долародепо дає більше

госоценка стоимости говорит немного другое...
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Puente написав:Це такий собі вклад - щоб було ... На невизначене майбутнє ... Але по ціні - а чого б і ні ... Хоч маю підозру - там і кращі місця можна знайти ... Приватний аеродромчик поруч - це плюс ?

И сейчас живу возле подобного аэродрома. Не смущают вообще маленикие частные самолетики.
Самый цинус в данном мероприятии- взять кредит на уровне девольвации доллара.
И в долгую лет 10 подержать земельку позле самого быстрорастущего города США.
За эти деньги нечего другого не взять.
За эти деньги и в Украине нечего купить.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:20

Палладий сумасшедший, с начала года +55%

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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:24

  Понаехал написав:
  Vadim V написав: 11,7 соток за 5000$ ? Или я не правильно понял?

я в сотках не силен. чуть больше четверти акра. Вроде около 1100 квадратных метров. Это сотки?

Сотка =10х10 метров=100м. У вас в объявлении 0,29 акра/11,7 сотки за 5000 долларов и денег у вас нету и вы хотите взять кредит на 30 лет?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

ЗЫ: в зале сидит Маркарова, обещает что поможет лендлордам, дефолта не будет. Но цены на электроэнергию немного поднимут. Бедные арендаторы...


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investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:28

investorkiev

Ты бы там спросила на чем они рост экспорта на 11,8% нарисовали

Я этих презентаций уже столько повидал, 95% это просто картинки.
Самая яркая это 20/20 , помните про рост добычи газа ?
Через 3 недели будет 2020, а где добыча в 20 млрд.кубов ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:53

  Vadim V написав:Сотка =10х10 метров=100м. У вас в объявлении 0,29 акра/11,7 сотки за 5000 долларов и денег у вас нету и вы хотите взять кредит на 30 лет?

проценты по кредиту практически равны инфляции. Зачем тратить свои деньги? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:04

  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

ЗЫ: в зале сидит Маркарова, обещает что поможет лендлордам, дефолта не будет. Но цены на электроэнергию немного поднимут. Бедные арендаторы...


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... а в цьому приймаєте участь? :mrgreen:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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