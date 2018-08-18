госоценка стоимости говорит немного другое...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За эти деньги и в Украине нечего купить.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:24
Сотка =10х10 метров=100м. У вас в объявлении 0,29 акра/11,7 сотки за 5000 долларов и денег у вас нету и вы хотите взять кредит на 30 лет?
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:28
investorkiev
Ты бы там спросила на чем они рост экспорта на 11,8% нарисовали
Я этих презентаций уже столько повидал, 95% это просто картинки.
Самая яркая это 20/20 , помните про рост добычи газа ?
Через 3 недели будет 2020, а где добыча в 20 млрд.кубов ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:53
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:04
... а в цьому приймаєте участь?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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