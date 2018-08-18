Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Це такий собі вклад - щоб було ... На невизначене майбутнє ... Але по ціні - а чого б і ні ... Хоч маю підозру - там і кращі місця можна знайти ... Приватний аеродромчик поруч - це плюс ?
И сейчас живу возле подобного аэродрома. Не смущают вообще маленикие частные самолетики. Самый цинус в данном мероприятии- взять кредит на уровне девольвации доллара. И в долгую лет 10 подержать земельку позле самого быстрорастущего города США. За эти деньги нечего другого не взять.