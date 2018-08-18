Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.
Ага. Ракета в отдельно взятой стране. 2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов. Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы. А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом. Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.
Ага. Ракета в отдельно взятой стране. 2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов. Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы. А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом. Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.
Ага. Ракета в отдельно взятой стране. 2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов. Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы. А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом. Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).
Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.
Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.
Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.
По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.
Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.
Коммунальщикам могут дать право проникать в квартиры для отключения услуг без разрешения собственника
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верхоаной Раде принять за основу (с учетом предложений) законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Среди прочего депутаты предлагают позволить коммунальщикам проникать в жилье без согласия владельца для отключения от услуг, пишет Юрлига.
Несанкционированный доступ к жилью могут осуществить для проведения обзора и ликвидации или отвлечения аварии, ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги в неотложных случаях:
для спасения жизни и здоровья людей; для спасения имущества; для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги. Если собственник (пользователь) отказывается допустить в свое жилье (другой объект недвижимого имущества), представитель исполнителя уполномочен осуществить несанкционированный доступ без получения согласия.
Во время проникновения в жилье представитель исполнителя составляет акт об осуществлении несанкционированного доступа и проведении ремонтных и восстановительных работ, работ по ограничению (прекращению) предоставления коммунальной услуги, который подписывается всеми участниками такого доступа.