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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:46

Київміськбуд відмовився добудовувати скандальні ЖК Войцеховського. Жоден ЖК не має ані технічних умов, ані дозволів

https://minfin.com.ua/ua/2019/12/10/40001927/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в Медовом продажи идут
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:06

  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:10

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.

и што делать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:12

  Оранжевый-хит сезона написав:и што делать?

золото\земля. когда я куплю cебе четверть акра- сможешь там закопать свое золото :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:16

Оранжевый-хит сезона
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antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:20

  antey1969 написав:Оранжевый-хит сезона
Пока танцуем)

хорошо танцуем)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:41

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.

ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).

Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.

Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.

Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.

По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.

Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:51

Коммунальщикам могут дать право проникать в квартиры для отключения услуг без разрешения собственника

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верхоаной Раде принять за основу (с учетом предложений) законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Среди прочего депутаты предлагают позволить коммунальщикам проникать в жилье без согласия владельца для отключения от услуг, пишет Юрлига.

Несанкционированный доступ к жилью могут осуществить для проведения обзора и ликвидации или отвлечения аварии, ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги в неотложных случаях:

для спасения жизни и здоровья людей;
для спасения имущества;
для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.
Если собственник (пользователь) отказывается допустить в свое жилье (другой объект недвижимого имущества), представитель исполнителя уполномочен осуществить несанкционированный доступ без получения согласия.

Во время проникновения в жилье представитель исполнителя составляет акт об осуществлении несанкционированного доступа и проведении ремонтных и восстановительных работ, работ по ограничению (прекращению) предоставления коммунальной услуги, который подписывается всеми участниками такого доступа.
Живите своим умом!
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