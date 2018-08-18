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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:09
Джокер выложил у себя в Телеграмканале переписку Микитася с Майбородой, там и цифры и фамилии..
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investorkiev
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Додано: Сер 11 гру, 2019 00:10
Оранжевый-хит сезона написав:
в Медовом продажи идут
без лоха и жизнь плоха
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plugatyrev
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