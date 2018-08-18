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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Джокер выложил у себя в Телеграмканале переписку Микитася с Майбородой, там и цифры и фамилии..
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:10

  Оранжевый-хит сезона написав:в Медовом продажи идут

без лоха и жизнь плоха
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02

Тут смотрю писали, что якобы Укргазбанк поднял ставки по депозитам до 24%.
Вот только на сайте я что-то такого не наблюдаю.
Может не туда смотрю?
Если кто-то подтвердит ссылкой - спасибо.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:52

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.

ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).

Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.

Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.

Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.

По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.

Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.

кому война кому мать родна. чёта вспомнились финальные кадры игры на понижение с их тренингами а-ля ...кризис предоставляет массу возможностей...для тех кто это фуфло впаривает лохам по 100баксов с носа :mrgreen:
plugatyrev
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