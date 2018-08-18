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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25092510251125122513>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Джокер выложил у себя в Телеграмканале переписку Микитася с Майбородой, там и цифры и фамилии..
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:10

  Оранжевый-хит сезона написав:в Медовом продажи идут

без лоха и жизнь плоха
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02

Тут смотрю писали, что якобы Укргазбанк поднял ставки по депозитам до 24%.
Вот только на сайте я что-то такого не наблюдаю.
Может не туда смотрю?
Если кто-то подтвердит ссылкой - спасибо.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:52

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:
  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.

Ага. Ракета в отдельно взятой стране.
2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов.
Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы.
А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом.
Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.

ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).

Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.

Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.

Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.

По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.

Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.

кому война кому мать родна. чёта вспомнились финальные кадры игры на понижение с их тренингами а-ля ...кризис предоставляет массу возможностей...для тех кто это фуфло впаривает лохам по 100баксов с носа :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Директор Ковальской считает КРЖН перегретым:
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/12/10/654697/

При этом в регионах совершенно противоположный тренд. По сравнению с перегретым рынком недвижимости Киева в областных центрах предложение недостаточное. Активно растут стройки Львова, Одессы, Винницы и Харькова.

За счет регионов общая динамика строительного рынка по году может быть положительной (по данным Госстата, за 9 месяцев прирост жилых квадратных метров составляет 2%).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.

То что расти будет это понятно, вопрос в другом. Я вот никак не могу понять, а что потом делать с этим дорожаем?
Ну вот пусть то что покупалось за 30 тыс баксов станет стоить 60 тыс баксов.
Ура, продали и зафиксировали рост капитала. Что с ним дальше делать? Где брать опять по 30? Нигде. Так а что тогда брать? Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
В чем в итоге то профит?
Как раз наоборот, нам должны быть выгодные низкие цены, что бы успевать быстро окупать то что уже построено, паралельно запускать в работу новые объекты и горизонтально масштабироваться с хорошей скоростью.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:57

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:Сотка =10х10 метров=100м. У вас в объявлении 0,29 акра/11,7 сотки за 5000 долларов и денег у вас нету и вы хотите взять кредит на 30 лет?

проценты по кредиту практически равны инфляции. Зачем тратить свои деньги? :)

А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:01

  Vadim V написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:Сотка =10х10 метров=100м. У вас в объявлении 0,29 акра/11,7 сотки за 5000 долларов и денег у вас нету и вы хотите взять кредит на 30 лет?

проценты по кредиту практически равны инфляции. Зачем тратить свои деньги? :)

А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?


БИПЦ - 2,3%
ИПЦ - 1,8%
Ставка по 30 летней ипотеке - 3,95%

Проценты по кредиту в два раза выше инфляции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:09

  zzzzzz написав:
БИПЦ - 2,3%
ИПЦ - 1,8%
Ставка по 30 летней ипотеке - 3,95%

Проценты по кредиту в два раза выше инфляции.

Так то оно так. Я промазал с 15ти летней. Там под 3.45% можно.
Но все равно стабильно рост от 10% в год земля в том район и 5-7% пригород дома.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:12

  Vadim V написав:А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?

Пока пусть стоит. Через 5 лет либо построюсь, либо продам.
Когда протянут коммуникации (по плана следующую пятилетку) , то цена в 2 раза выше будет. А конкретно те участки, что смотрю, могут до 5х сделать. Вид на речку Колорадо хорош.
Зображення
ПС сейчас ограничение по участку - нельзя строить 2х этажное здание. Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном. + близко к частному аэродрому - удобство для состоятельных людей. В общем участок под человека чуть выше среднего класса. К примеру хорошего орально-лицевого хирурга с доходом 180-240к в год.
Понаехал
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