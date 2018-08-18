Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалел 100$, пошел на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Даю пару инсайдов: апокалипсиса не прогнозируют, РАКЕТЕ быть.
Ага. Ракета в отдельно взятой стране. 2007-2008 годы отзнаменовались повальными прогнозами "ракет" всеми маркетологами на всех площадках Украины до тех пор, пока у нас не аукнулся обвал Братков Леманов. Наша экономика сейчас не сферический конь в вакууме, как это было в 90-х, и вероятный мировой кризис ударит по ней очень больно - и инвесторы из ОВГЗ одномоментно сдрыснут, и переводы из-за бугра сократятся в разы. А крылышки нашей металлургии и аграриев уже сейчас неслабо так подрезаются невменяемым курсом. Вывод: все хорошо, прекрасная маркиза... но ровно до тех пор, пока не запылают мировые конюшни.
ну это я не свои прогнозы озвучиваю, а известных украинских экспертов, их там около 10 человек было (Кухар, Пекар, Стажевский или как то так).
Типа что мы сможем покрыть отток по ОВГЗ в самом худшем случае за счет транша от МВФ 5 млрд + проседание резервов 3 млрд + чтото там еще они насчитали немного. Вобщем, типа в худшем случае (подчеркиваю - в худшем) пророчат что выплывем без особых потерь - девал до 32 грн/дол + 2 квартала на востановление.
Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.
Да и как видим с первого слайда - везде недвига отросла существенно с пика 2008 года (+50% к пиковым ценам), а у нас она существенно упала, и не востановилась, даже до уровня 2013 года.
По факту то что я называю РАКЕТОЙ - это нормализация цен на уровне 2013 года, а к этому есть все предпосылки.
Как говорит Влад442 - падать нам особо некуда, а расти с такой низкой базы сравнения - есть куда.
кому война кому мать родна. чёта вспомнились финальные кадры игры на понижение с их тренингами а-ля ...кризис предоставляет массу возможностей...для тех кто это фуфло впаривает лохам по 100баксов с носа
При этом в регионах совершенно противоположный тренд. По сравнению с перегретым рынком недвижимости Киева в областных центрах предложение недостаточное. Активно растут стройки Львова, Одессы, Винницы и Харькова.
За счет регионов общая динамика строительного рынка по году может быть положительной (по данным Госстата, за 9 месяцев прирост жилых квадратных метров составляет 2%).
investorkiev написав:Если же брать базовый сценарий, то вообще все гуд, аж сам удивился, аж отлягло. Ну а с учетом новостей (банкротства застройщиков, рынок земли и т.д.) - все факторы дорожая присутствуют.
То что расти будет это понятно, вопрос в другом. Я вот никак не могу понять, а что потом делать с этим дорожаем? Ну вот пусть то что покупалось за 30 тыс баксов станет стоить 60 тыс баксов. Ура, продали и зафиксировали рост капитала. Что с ним дальше делать? Где брать опять по 30? Нигде. Так а что тогда брать? Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее? Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас. И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза. В чем в итоге то профит? Как раз наоборот, нам должны быть выгодные низкие цены, что бы успевать быстро окупать то что уже построено, паралельно запускать в работу новые объекты и горизонтально масштабироваться с хорошей скоростью.
Vadim V написав:А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?
Пока пусть стоит. Через 5 лет либо построюсь, либо продам. Когда протянут коммуникации (по плана следующую пятилетку) , то цена в 2 раза выше будет. А конкретно те участки, что смотрю, могут до 5х сделать. Вид на речку Колорадо хорош. ПС сейчас ограничение по участку - нельзя строить 2х этажное здание. Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном. + близко к частному аэродрому - удобство для состоятельных людей. В общем участок под человека чуть выше среднего класса. К примеру хорошего орально-лицевого хирурга с доходом 180-240к в год.