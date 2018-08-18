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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:23
Понаехал написав: Vadim V написав:
А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?
Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.
Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
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Vadim V
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
Vadim V написав: Понаехал написав: Vadim V написав:
А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?
Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.
Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
Подозреваю, что, если брать ипотеку не только на участок, а еще и на дом с бассейном, то обойдется это гораздо
дороже чем "40 баксов в месяц".
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
Vadim V написав: Понаехал написав: Vadim V написав:
А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?
Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.
Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
Гляньте ссылку . Там хорошо видно что это одна из самых высоких точек. Так что вид сохранится. 0,29 - это больше чем стандартный участок более чем в потопа раза
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:27
Понаехал написав:
ПС сейчас ограничение по участку - нельзя строить 2х этажное здание.
Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном. + близко к частному аэродрому - удобство для состоятельных людей. В общем участок под человека чуть выше среднего класса. К примеру хорошего орально-лицевого хирурга с доходом 180-240к в год.
Кошмар, изверги, как так можно )) А как же мансарда с балконом что-бы любоваться окружающими видами
Живите своим умом!
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29
hxbbgaf написав:
Подозреваю, что, если брать ипотеку не только на участок, а еще и на дом с бассейном, то обойдется это гораздо
дороже чем "40 баксов в месяц".
Немного больше. Но строится там рано. Коммуникации тянут пока. Но при наличии земли всегда можно пересидеть тяжелые времени в дешевом доме на колёсах ^__^ или готовый модульный загнать по дешевке на участок(конкретно с этим участком не получится это).
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30
Santehnik написав:
Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться.
Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30
Santehnik написав:
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
В чем в итоге то профит?
аренда хруща в 2007-2008 стоила 600-650 баксов (3000-3250грн). Сейчас такой хрущ сдаётся за 7-8 тыс , до недавнего это было 260-290 долл, в связи с падением доллара стало 290-340 долл. Так что ценников 2007-2008 не видать еще долго
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:37
Понаехал
Закончили стройку без коммуникаций ?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:38
Оранжевый-хит сезона написав:
А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.
Это я их распускаю.
Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС.
Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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