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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:23

  Понаехал написав:
  Vadim V написав:А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?

Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.

Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26

  Vadim V написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?

Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.

Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.

Подозреваю, что, если брать ипотеку не только на участок, а еще и на дом с бассейном, то обойдется это гораздо дороже чем "40 баксов в месяц".
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26

  Vadim V написав:
  Понаехал написав:
  Vadim V написав:А шо ві собираетесь на участке делать , построете дом или будете выращивать табак?

Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном.

Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.

Гляньте ссылку . Там хорошо видно что это одна из самых высоких точек. Так что вид сохранится. 0,29 - это больше чем стандартный участок более чем в потопа раза :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:27

  Понаехал написав:ПС сейчас ограничение по участку - нельзя строить 2х этажное здание. Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном. + близко к частному аэродрому - удобство для состоятельных людей. В общем участок под человека чуть выше среднего класса. К примеру хорошего орально-лицевого хирурга с доходом 180-240к в год.


Кошмар, изверги, как так можно )) А как же мансарда с балконом что-бы любоваться окружающими видами :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29

  hxbbgaf написав:Подозреваю, что, если брать ипотеку не только на участок, а еще и на дом с бассейном, то обойдется это гораздо дороже чем "40 баксов в месяц".

Немного больше. Но строится там рано. Коммуникации тянут пока. Но при наличии земли всегда можно пересидеть тяжелые времени в дешевом доме на колёсах ^__^ или готовый модульный загнать по дешевке на участок(конкретно с этим участком не получится это).
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30

  Santehnik написав: Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.

Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться.
Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
В чем в итоге то профит?

аренда хруща в 2007-2008 стоила 600-650 баксов (3000-3250грн). Сейчас такой хрущ сдаётся за 7-8 тыс , до недавнего это было 260-290 долл, в связи с падением доллара стало 290-340 долл. Так что ценников 2007-2008 не видать еще долго
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:32

  zzzzzz написав:Кошмар, изверги, как так можно )) А как же мансарда с балконом что-бы любоваться окружающими видами :mrgreen:

Можно сделать как соседи - большое патио и оно же мансарда ибо участок под углом там. Мне понравилось со стороны , но увы их небыло дома. Хотел поспрашивать ряд вопросов о себестоимости для них и их застройщике. Они как раз закончили строку на соседней улице.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:37

Понаехал
Закончили стройку без коммуникаций ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.

Это я их распускаю.
Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС.
Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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