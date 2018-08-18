Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:23
Красивый вид , но если понастроят то, останется только если участок на самой высшей точке . На 0,29 не вместить нормально одноэтажный дом , бассейн и лужайку для игры хотя бы в бадминтон , в два раза больше надо участок.
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
Подозреваю, что, если брать ипотеку не только на участок, а еще и на дом с бассейном, то обойдется это гораздо дороже чем "40 баксов в месяц".
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:26
Гляньте ссылку . Там хорошо видно что это одна из самых высоких точек. Так что вид сохранится. 0,29 - это больше чем стандартный участок более чем в потопа раза
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:27
Кошмар, изверги, как так можно )) А как же мансарда с балконом что-бы любоваться окружающими видами
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:29
Немного больше. Но строится там рано. Коммуникации тянут пока. Но при наличии земли всегда можно пересидеть тяжелые времени в дешевом доме на колёсах ^__^ или готовый модульный загнать по дешевке на участок(конкретно с этим участком не получится это).
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30
Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться.
Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
аренда хруща в 2007-2008 стоила 600-650 баксов (3000-3250грн). Сейчас такой хрущ сдаётся за 7-8 тыс , до недавнего это было 260-290 долл, в связи с падением доллара стало 290-340 долл. Так что ценников 2007-2008 не видать еще долго
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:32
Можно сделать как соседи - большое патио и оно же мансарда ибо участок под углом там. Мне понравилось со стороны , но увы их небыло дома. Хотел поспрашивать ряд вопросов о себестоимости для них и их застройщике. Они как раз закончили строку на соседней улице.
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это я их распускаю.
Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС.
Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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