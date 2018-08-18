Santehnik написав:

Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.