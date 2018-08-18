Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Понаехал написав:ПС сейчас ограничение по участку - нельзя строить 2х этажное здание. Но 0.29 акра позволяют нормальной площади одноэтажное с бассейном. + близко к частному аэродрому - удобство для состоятельных людей. В общем участок под человека чуть выше среднего класса. К примеру хорошего орально-лицевого хирурга с доходом 180-240к в год.
Кошмар, изверги, как так можно )) А как же мансарда с балконом что-бы любоваться окружающими видами
Меня тоже веселят эти балкончики на дачном участке 4 сотки. Только соседям за забор заглядывать.
У Міністерстві енергетики та захисту довкілля 10 грудня повідомили про забруднення території внаслідок шкідливого виробництва на заводі «Радикал» у Києві, після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті.
«Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає – до 40 разів. Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр «Платформа арт-завод» – місце відпочинку киян, де проводять фестивалі вуличної їжі», – йдеться в повідомленні.
Як повідомив під час перевірки території заводу заступник профільного міністра Роман Абрамовський, першочергове завдання на сьогодні – закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху.
«Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми», – заявив Абрамовський.
Крім того, він повідомив, що КМДА розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу «Радикал».
Santehnik написав: Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее? Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас. И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться. Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
zzzzzz написав:Понаехал Закончили стройку без коммуникаций ?
Думаю нет. Судя из того, что через 2 улицы где обвёл зелёным (схему прилагаю) есть много свежих домов, то думаю коммуникации начали прокладывать. Может и до этого участка дойдут в ближайшее время(красный)
Оранжевый-хит сезона написав:А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.
Это я их распускаю. Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС. Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.