Если хотите жить возле рынка Юность в доме эконом класса (на больше он не тянет), то заплатить за это удовольствие УК DIM Expert за обслуживание домом вам придётся столько: 12.09 (квартплата) + 1.29 (услуги УК) +3.97 (охрана) + 1.87 (консьерж) + 3.5 (дополнительная уборка) = 22.72 грн за кв. м.

За кладовку отдельно (у кого есть) — ещё по 9.8 за квадрат

Ещё за паркинг по 70.41 за квадрат.

С выше перечисленного получается хороший бизнес класс. DIM group и ваше УК DIM Expert одумайтесть!!! Если бы на стадии продажи квартиры говорили правду и озвучивали реальные тарифы я бы не покупала в этом доме квартиру!

Плюс ко всему выше перечисленному нужно еще бесплатно прокредитовать УК) на 1500 грн (резервный фонд на случай поломки в доме) и 3500 грн (аванс за ещё не полученное электричество, воду, отопление). И в добавок электричество будут рассчитывать по тарифам как для юр лиц! Спасибо DIM group!