RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2511251225132514>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Santehnik написав: Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.

Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться.
Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
Думаю уже 300-350

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20583
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:43

  zzzzzz написав:Понаехал
Закончили стройку без коммуникаций ?

Думаю нет. Судя из того, что через 2 улицы где обвёл зелёным (схему прилагаю)
Зображення
есть много свежих домов, то думаю коммуникации начали прокладывать. Может и до этого участка дойдут в ближайшее время(красный)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.

Это я их распускаю.
Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС.
Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.
Очень смешно, спасибо.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20583
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Понаехал
Закончили стройку без коммуникаций ?

Думаю нет. Судя из того, что через 2 улицы где обвёл зелёным (схему прилагаю)
Зображення
есть много свежих домов, то думаю коммуникации начали прокладывать. Может и до этого участка дойдут в ближайшее время(красный)
Это они для понаехов строят и продают.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20583
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:04

  Оранжевый-хит сезона написав:Это они для понаехов строят и продают.


Там положительный прирост населения + поток мигрантов овердофига.
А у нас все наоборот, естественное сокращение население + отток , но все уверены что Киев будет только дорожать. Ага.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36385
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8060 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Это они для понаехов строят и продают.


Там положительный прирост населения + поток мигрантов овердофига.
А у нас все наоборот, естественное сокращение население + отток , но все уверены что Киев будет только дорожать. Ага.


Чому Ви впевнені що буде дорожчати?


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14962
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:12

  BIGor написав:Директор Ковальской считает КРЖН перегретым:
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/12/10/654697/

При этом в регионах совершенно противоположный тренд. По сравнению с перегретым рынком недвижимости Киева в областных центрах предложение недостаточное. Активно растут стройки Львова, Одессы, Винницы и Харькова.

За счет регионов общая динамика строительного рынка по году может быть положительной (по данным Госстата, за 9 месяцев прирост жилых квадратных метров составляет 2%).

Странно, и чего этот считаталь тогда в регионы не лезет, раз там поле непаханное)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8901
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:14

antey1969 пахать там можно и урожай можно собрать. Продавать его некому
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:25

Пишут в фейсбуке вот такое

Нормально так 22,72 за квадрат

Если хотите жить возле рынка Юность в доме эконом класса (на больше он не тянет), то заплатить за это удовольствие УК DIM Expert за обслуживание домом вам придётся столько: 12.09 (квартплата) + 1.29 (услуги УК) +3.97 (охрана) + 1.87 (консьерж) + 3.5 (дополнительная уборка) = 22.72 грн за кв. м.
За кладовку отдельно (у кого есть) — ещё по 9.8 за квадрат
Ещё за паркинг по 70.41 за квадрат.
С выше перечисленного получается хороший бизнес класс. DIM group и ваше УК DIM Expert одумайтесть!!! Если бы на стадии продажи квартиры говорили правду и озвучивали реальные тарифы я бы не покупала в этом доме квартиру!
Плюс ко всему выше перечисленному нужно еще бесплатно прокредитовать УК) на 1500 грн (резервный фонд на случай поломки в доме) и 3500 грн (аванс за ещё не полученное электричество, воду, отопление). И в добавок электричество будут рассчитывать по тарифам как для юр лиц! Спасибо DIM group!
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36385
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8060 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:37

  zzzzzz написав:Нормально так 22,72 за квадрат

так на то и МБА, чтобы условные максики, крутя пейсики, на калькуляторе правильные кнопки нажимали.

зы. бороться с балконами, конечно, приятнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14281
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 4118 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 2511251225132514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, Oak, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1732, 1733, 1734
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17330 2747479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 12:09
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
459 188186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 16:36
Мизантрóп
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.