Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав: Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее? Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас. И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться. Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
zzzzzz написав:Понаехал Закончили стройку без коммуникаций ?
Думаю нет. Судя из того, что через 2 улицы где обвёл зелёным (схему прилагаю) есть много свежих домов, то думаю коммуникации начали прокладывать. Может и до этого участка дойдут в ближайшее время(красный)
Оранжевый-хит сезона написав:А откуда берутся слухи про КМБ? Все обьекты строятся.
Это я их распускаю. Смотрю финотчётность КГС и вижу себестоимость реализованного жилья на уровне 8300-8600 грн без НДС на протяжкении 2-х лет. И прибыль что то в районе 30-40 млн грн за год. А прайсы КГС за это время были от 14500 с НДС до 45 000 с НДС. Смотрю на темпы строительства и сроки от котлована до сдачи у КГС и сравниваю их с темпами Укрбуда, нахожу много общего.
zzzzzz написав:Понаехал Закончили стройку без коммуникаций ?
Думаю нет. Судя из того, что через 2 улицы где обвёл зелёным (схему прилагаю) есть много свежих домов, то думаю коммуникации начали прокладывать. Может и до этого участка дойдут в ближайшее время(красный)
При этом в регионах совершенно противоположный тренд. По сравнению с перегретым рынком недвижимости Киева в областных центрах предложение недостаточное. Активно растут стройки Львова, Одессы, Винницы и Харькова.
За счет регионов общая динамика строительного рынка по году может быть положительной (по данным Госстата, за 9 месяцев прирост жилых квадратных метров составляет 2%).
Странно, и чего этот считаталь тогда в регионы не лезет, раз там поле непаханное)))
Если хотите жить возле рынка Юность в доме эконом класса (на больше он не тянет), то заплатить за это удовольствие УК DIM Expert за обслуживание домом вам придётся столько: 12.09 (квартплата) + 1.29 (услуги УК) +3.97 (охрана) + 1.87 (консьерж) + 3.5 (дополнительная уборка) = 22.72 грн за кв. м. За кладовку отдельно (у кого есть) — ещё по 9.8 за квадрат Ещё за паркинг по 70.41 за квадрат. С выше перечисленного получается хороший бизнес класс. DIM group и ваше УК DIM Expert одумайтесть!!! Если бы на стадии продажи квартиры говорили правду и озвучивали реальные тарифы я бы не покупала в этом доме квартиру! Плюс ко всему выше перечисленному нужно еще бесплатно прокредитовать УК) на 1500 грн (резервный фонд на случай поломки в доме) и 3500 грн (аванс за ещё не полученное электричество, воду, отопление). И в добавок электричество будут рассчитывать по тарифам как для юр лиц! Спасибо DIM group!