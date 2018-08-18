RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2511251225132514

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:47

А сколько платят УК в моднявых печерских домах ? Кто знает.

Всякие там Чикаги, РТ, ФК, и прочие.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36384
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8060 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:50

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Нормально так 22,72 за квадрат

так на то и МБА, чтобы условные максики, крутя пейсики, на калькуляторе правильные кнопки нажимали.



В DIMе у Насиковского ни МБА,ни пейсиков не бывает - щирые украинцы из Броваров из лихих 90-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Нормально так 22,72 за квадрат

так на то и МБА, чтобы условные максики, крутя пейсики, на калькуляторе правильные кнопки нажимали.



В DIMе у Насиковского ни МБА,ни пейсиков не бывает - щирые украинцы из Броваров из лихих 90-х
Тю. Ціна квартири помножилася на 2. Можна продати і купити в сусідній панельці. На решту на рік на мальдіви ікру відрами їсти. Ділов то.
В сусідній панельці теж 4 стіни і вікно. Нах платити 22 якщо можна 5 грн і не страждати у фейсбуці.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14962
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:16

  zzzzzz написав:А сколько платят УК в моднявых печерских домах ? Кто знает.

Всякие там Чикаги, РТ, ФК, и прочие.

собираешься переезжать? :mrgreen: :mrgreen:

зы. если покупаешь "чикаги" и задумываешься о таких мелочах, то губатые тёлки должны гнать такого ссаными тряпками прямо от входа в модный моп.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14281
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 4118 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:А сколько платят УК в моднявых печерских домах ? Кто знает.

Всякие там Чикаги, РТ, ФК, и прочие.
УК в РТ и ДХ берет до 20 грн. за м2. Здесь все, цифры по DIM - это капец... На сколько их УК заключает договор при оформлении?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 254
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19

  shapo написав:В DIMе у Насиковского ни МБА,ни пейсиков не бывает - щирые украинцы из Броваров из лихих 90-х

вообще не понимаю, почему люди не довольны.
ведь местный пятый барыга из ОП говорит, что 22 по беспределу это то, что нужно человеку для счастья.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14281
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1896 раз.
Подякували: 4118 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тю. Ціна квартири помножилася на 2. Можна продати і купити в сусідній панельці. На решту на рік на мальдіви ікру відрами їсти. Ділов то.
В сусідній панельці теж 4 стіни і вікно. Нах платити 22 якщо можна 5 грн і не страждати у фейсбуці.


Всім процвітання!



1. Продати.
2. Придбати у панельці.
3. На решту: косметичний ремонт + raw4 на газу (або інший позашляховик на б***).
4. Під час ремонту старий радянський килим розстелити біля парадного.
5. Паркуватись на килимі.
...
PROFIT!!!

PS: форум закрив зірочками слово "б.л.я.х.а" - я згоден - це брудний матюк :lol:
Oak
 
Повідомлень: 772
З нами з: 18.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2511251225132514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, Oak, zzzzzz і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1732, 1733, 1734
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17330 2747477
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 12:09
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
459 188186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 16:36
Мизантрóп
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.