А сколько платят УК в моднявых печерских домах ? Кто знает.
Всякие там Чикаги, РТ, ФК, и прочие.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:47
А сколько платят УК в моднявых печерских домах ? Кто знает.
Всякие там Чикаги, РТ, ФК, и прочие.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:50
В DIMе у Насиковского ни МБА,ни пейсиков не бывает - щирые украинцы из Броваров из лихих 90-х
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тю. Ціна квартири помножилася на 2. Можна продати і купити в сусідній панельці. На решту на рік на мальдіви ікру відрами їсти. Ділов то.
В сусідній панельці теж 4 стіни і вікно. Нах платити 22 якщо можна 5 грн і не страждати у фейсбуці.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:16
собираешься переезжать?
зы. если покупаешь "чикаги" и задумываешься о таких мелочах, то губатые тёлки должны гнать такого ссаными тряпками прямо от входа в модный моп.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
УК в РТ и ДХ берет до 20 грн. за м2. Здесь все, цифры по DIM - это капец... На сколько их УК заключает договор при оформлении?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19
вообще не понимаю, почему люди не довольны.
ведь местный пятый барыга из ОП говорит, что 22 по беспределу это то, что нужно человеку для счастья.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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