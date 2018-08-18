Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hxbbgaf И Троещина и Борщаговка большие и очень разные сами по себе. Там разные варианты есть и новый фонд и постарше и сдаются хорошо в своей ценовой нише. Борщаговка у скоростного трамвая это вообще не плохо. 20 мин. по выделенной линии и ты на площади Победы с окружной.
Если хотите жить возле рынка Юность в доме эконом класса (на больше он не тянет), то заплатить за это удовольствие УК DIM Expert за обслуживание домом вам придётся столько: 12.09 (квартплата) + 1.29 (услуги УК) +3.97 (охрана) + 1.87 (консьерж) + 3.5 (дополнительная уборка) = 22.72 грн за кв. м. За кладовку отдельно (у кого есть) — ещё по 9.8 за квадрат Ещё за паркинг по 70.41 за квадрат. С выше перечисленного получается хороший бизнес класс. DIM group и ваше УК DIM Expert одумайтесть!!! Если бы на стадии продажи квартиры говорили правду и озвучивали реальные тарифы я бы не покупала в этом доме квартиру! Плюс ко всему выше перечисленному нужно еще бесплатно прокредитовать УК) на 1500 грн (резервный фонд на случай поломки в доме) и 3500 грн (аванс за ещё не полученное электричество, воду, отопление). И в добавок электричество будут рассчитывать по тарифам как для юр лиц! Спасибо DIM group!
Ну так цены взяли направление на Европу. В моих ипенях тоже получается примерно 24 грн. за квадрат неохруща. За воду/отопление/электричество платишь в начале месяца по норме, раз в квартал/полгода делают перерасчет.
hxbbgaf написав:[quote="4814259:Santehnik"] Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее? Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас. И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.
Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться. Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
Думаю уже 300-350
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Разве что в прицентральных районах, на Троещине и Борщаговке никак не сдадите вы гостинку за столько.[/quote]В вашем Киеве три района - центр, Троя и Борщага
Анастасия Товт 14:18, сегодня Государственное бюро раследований (ГБР) сегодня проводит обыски у застройщика, экс-нардепа и бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася. Речь идет о легализации 200 млн гривен.
Как сообщил "Стране" директор ГБР Роман Труба, Микитась в декларации указал заведомо неправдивые доходы и начал их легализовать незаконным путем. Об этом подробно описано в материале "Страны", где указано, как деньги вкладчиков "Укрбуда" ушли на предметы роскоши для Микитася.
Как уточнил нам Труба, ГБР расследует несколько уголовных производств по Максиму Микитасю. Проверяется, в частности, его деятельность по использованию средств во время строительства Шулявского моста и военных объектов.
Труба добавил, что значительная часть материалов, изложенных в переписке пранкера Джокера с главой "Укрбуда" Майбородой, является предметом расследования ГБР. "Часть материалов переписки Джокера будет проверена в ходе дальнейшего расследования по Микитасю", - заявил "Стране" Роман Труба.