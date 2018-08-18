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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2513251425152516>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:00

  antey1969 написав:investorkiev
Не, Франт не мог.
Для этого нужно встать с дивана и произвести некие осмысленные действия


Чувак, ти ж не знаєш, чим я займаюсь і що я зробив за останніх кілька років.
Взагалі-то я скромна людина і не люблю хвалитись своїми досягненнями.
Інакше - жаба декого задушить.


  investorkiev написав:Ребятишки, не пожалела 100$, пошла на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.

Натаха, який ВУЗ ти закінчувала?
"Університет" харчової чи легкої промисловості?
Чи технікум радянської торгівлі?

Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 гру, 2019 13:40, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:20

hxbbgaf И Троещина и Борщаговка большие и очень разные сами по себе. Там разные варианты есть и новый фонд и постарше и сдаются хорошо в своей ценовой нише. Борщаговка у скоростного трамвая это вообще не плохо. 20 мин. по выделенной линии и ты на площади Победы с окружной.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:39

  zzzzzz написав:Пишут в фейсбуке вот такое

Нормально так 22,72 за квадрат

Если хотите жить возле рынка Юность в доме эконом класса (на больше он не тянет), то заплатить за это удовольствие УК DIM Expert за обслуживание домом вам придётся столько: 12.09 (квартплата) + 1.29 (услуги УК) +3.97 (охрана) + 1.87 (консьерж) + 3.5 (дополнительная уборка) = 22.72 грн за кв. м.
За кладовку отдельно (у кого есть) — ещё по 9.8 за квадрат
Ещё за паркинг по 70.41 за квадрат.
С выше перечисленного получается хороший бизнес класс. DIM group и ваше УК DIM Expert одумайтесть!!! Если бы на стадии продажи квартиры говорили правду и озвучивали реальные тарифы я бы не покупала в этом доме квартиру!
Плюс ко всему выше перечисленному нужно еще бесплатно прокредитовать УК) на 1500 грн (резервный фонд на случай поломки в доме) и 3500 грн (аванс за ещё не полученное электричество, воду, отопление). И в добавок электричество будут рассчитывать по тарифам как для юр лиц! Спасибо DIM group!

Ну так цены взяли направление на Европу. В моих ипенях тоже получается примерно 24 грн. за квадрат неохруща. За воду/отопление/электричество платишь в начале месяца по норме, раз в квартал/полгода делают перерасчет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шо то чавун не прёт, а на тренингах за 100-200 баксов для космонавтов, закатывают глаза про рост производства на 11%...
Кому верить, непонятно...

В Украине рекордно снизилось производство металлургии.

https://korrespondent.net/business/econ ... etallurhyy
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:41

  Чукча2 написав:Шо то чавун не прёт, а на тренингах за 100-200 баксов для космонавтов, закатывают глаза про рост производства на 11%...
Кому верить, непонятно...

В Украине рекордно снизилось производство металлургии.

https://korrespondent.net/business/econ ... etallurhyy

А кількість вичавленої олії - збільшилась????
А на заробки в Польщу - ще більше народу поїхало?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:03

Frant

По Олии не скажу, а с металлургами по работе связан и там реально Ж**А.

Получили тройной удар под дых:

- падение в валюте на мировых рынках
- падение курса к гривне
- рост ренты для ГОК-ов и т.д.

Но космонавтам земные проблемы нах не надо, ракета летает, вчерашний батон с икрой в ОП подвозят.

Всем процветания. :D
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13

  Чукча2 написав:Шо то чавун не прёт, а на тренингах за 100-200 баксов для космонавтов, закатывают глаза про рост производства на 11%...
Кому верить, непонятно...

В Украине рекордно снизилось производство металлургии.

https://korrespondent.net/business/econ ... etallurhyy


Не рост производства, а рост экспорта в денежном выражении.По металургии печалька двойная, падение объемов выплавки + падение цены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:
hxbbgaf написав:[quote="4814259:Santehnik"] Такую же халабуду за 60? А какой в этом смысл? Зачем тогда вообще связываться с бетоном, если можно точно так же поиграть в акции там, купить средства производства или еще что и достичь цели гораздо быстрее?
Ведь главное - стоимость недвиги не связана со стоимостью аренды. Аренда формируется совсем по другому. И даже в период бешеных цен в 2007-2008 году, аренда стоила 500 баксов, те же что и сейчас.
И если завтра однухи в человейниках станут стоить по 60к + подорожавший ремонт = 85к$ за объект, то это это не приведет к аренде по тыще, это приведет просто к тому что сроки окупаемости этой однухи вырастет более чем в полтора раза.

Поиграть в золотишко и серебришко разве что. Акции и так выросли в десятки раз, это мегапузырь. Что вы от них еще хотите? Да и какие у нас акции, только на кидалово можно нарваться.
Таки связана. в 2008-м 500 баксов - это была аренда гостинки. Сейчас аренда гостинки баксов 200-250.
Думаю уже 300-350

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Разве что в прицентральных районах, на Троещине и Борщаговке никак не сдадите вы гостинку за столько.[/quote]В вашем Киеве три района - центр, Троя и Борщага :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:23

  Чукча2 написав:Frant

По Олии не скажу, а с металлургами по работе связан и там реально Ж**А.

Получили тройной удар под дых:

- падение в валюте на мировых рынках
- падение курса к гривне
- рост ренты для ГОК-ов и т.д.

Но космонавтам земные проблемы нах не надо, ракета летает, вчерашний батон с икрой в ОП подвозят.

Всем процветания. :D

Да , не позавидуеш :roll: какая же тогда была ж*** при па8мь?, и как жировали при па 27-28 ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:25

ГБР проводит обыски у застройщика Микитася


Анастасия Товт 14:18, сегодня
Государственное бюро раследований (ГБР) сегодня проводит обыски у застройщика, экс-нардепа и бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася. Речь идет о легализации 200 млн гривен.

Как сообщил "Стране" директор ГБР Роман Труба, Микитась в декларации указал заведомо неправдивые доходы и начал их легализовать незаконным путем. Об этом подробно описано в материале "Страны", где указано, как деньги вкладчиков "Укрбуда" ушли на предметы роскоши для Микитася.

Как уточнил нам Труба, ГБР расследует несколько уголовных производств по Максиму Микитасю. Проверяется, в частности, его деятельность по использованию средств во время строительства Шулявского моста и военных объектов.

Труба добавил, что значительная часть материалов, изложенных в переписке пранкера Джокера с главой "Укрбуда" Майбородой, является предметом расследования ГБР. "Часть материалов переписки Джокера будет проверена в ходе дальнейшего расследования по Микитасю", - заявил "Стране" Роман Труба.

Живите своим умом!
zzzzzz
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