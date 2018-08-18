Драка в Верховной Раде во вторник, 11 декабря, произошла из-за рынка земли, а участвовали в ней представители ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов, а также нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Бодановец.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:38
Драка в Верховной Раде во вторник, 11 декабря, произошла из-за рынка земли, а участвовали в ней представители ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов, а также нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Бодановец.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:43
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нам навіть вчорашнього батона не довезли... тіко ікра. Економлять.
Зи. Чорну беруть десь в кіровограді УКРАЇНСЬКОГО виробництва по 700 баксів за кіло
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Набагато більше чим про драку у ВРУ.
Уточняв інформацію Чукчі про те які бутери їмо в ОП коли впарюємо замість ушатаних хрущів блискучі котловани.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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