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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 276
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
91
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:38

Драка в Верховной Раде во вторник, 11 декабря, произошла из-за рынка земли, а участвовали в ней представители ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк и Эдуард Леонов, а также нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Бодановец.


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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:43

  zzzzzz написав:ГБР проводит обыски у застройщика Микитася

Ищите ветра в поле.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:[b]
...
Но космонавтам земные проблемы нах не надо, ракета летает, вчерашний батон с икрой в ОП подвозят.

Всем процветания. :D


Нам навіть вчорашнього батона не довезли... тіко ікра. Економлять.:-(

Зи. Чорну беруть десь в кіровограді УКРАЇНСЬКОГО виробництва по 700 баксів за кіло
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:23

Первый, как эта картинка связана с темой ветки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Первый, как эта картинка связана с темой ветки ?
Набагато більше чим про драку у ВРУ.

Уточняв інформацію Чукчі про те які бутери їмо в ОП коли впарюємо замість ушатаних хрущів блискучі котловани.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Уточняв інформацію Чукчі


Я вам в рот не заглядываю и не завидую, кушайте...честно.
На чужой пирожок, не открывай роток...

Кстати, красная икра на фото очень мелкая, видать искусственная.
Чукча2
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