Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
При этом в регионах совершенно противоположный тренд. По сравнению с перегретым рынком недвижимости Киева в областных центрах предложение недостаточное. Активно растут стройки Львова, Одессы, Винницы и Харькова.
За счет регионов общая динамика строительного рынка по году может быть положительной (по данным Госстата, за 9 месяцев прирост жилых квадратных метров составляет 2%).
а Ковальська розрулила свої проблеми? ... типу рейдерство і арешт рахунків чим закінчився? і яка зараз ситуація із їх стройками?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалела 100$, пошла на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Натаха, який ВУЗ ти закінчувала? "Університет" харчової чи легкої промисловості? Чи технікум радянської торгівлі?
Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалела 100$, пошла на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Натаха, який ВУЗ ти закінчувала? "Університет" харчової чи легкої промисловості? Чи технікум радянської торгівлі?
Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Натаха, гов*нокурси - то не навчання і не освіта. Вибач, не хочу займатись беззмістовним флудом з особою жіночої статі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Во время банкопада 2014-2016 годов из банковской системы было выведено 15 млрд долл. только валютных депозитов, плюс более 80 млрд грн, выплаченных через Фонд гарантирования вкладов вкладчикам банков-банкротов. Значительная часть данного ресурса перекочевала на рынок недвижимости, плюс деньги трудовых мигрантов, исходя из концепции: "Работа – в Варшаве, семья – в селе, а квартира – в Киеве".
Таким образом, проданные в прошлые годы метры – это результат хорошего задела нулевых циклов в 2013 году. Пик пришелся на 2017-й, когда объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве удвоился. В 2018-м общий показатель по стране уже сократился на 30-40%. "Яма" предложения может произойти уже в следующем году. Здесь важно отметить, что в Украине применяются суррогатные методы финансирования первичного рынка жилья, когда физические лица вкладывают свои средства на этапе "нулевого цикла" и полностью несут все базовые финансовые риски, в том числе и риск дефолта застройщика. Кроме того, строительные компании привыкли финансировать текущие стройки за счет продажи квартир в проектах, которые еще даже не начинались.
Во время банкопада 2014-2016 годов из банковской системы было выведено 15 млрд долл. только валютных депозитов, плюс более 80 млрд грн, выплаченных через Фонд гарантирования вкладов вкладчикам банков-банкротов. Значительная часть данного ресурса перекочевала на рынок недвижимости, плюс деньги трудовых мигрантов, исходя из концепции: "Работа – в Варшаве, семья – в селе, а квартира – в Киеве".
investorkiev написав:Ребятишки, не пожалела 100$, пошла на Юкрейн экономик аутлук с прогнозом на 2020.
Натаха, який ВУЗ ти закінчувала? "Університет" харчової чи легкої промисловості? Чи технікум радянської торгівлі?
Як би ти трохи вміла думати головою, то не витрачала би гроші на гов*нокурси, мета яких - нашатрати коштів з Буратінів і Мальвін.
Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Вместо того что бы засорять ветку километровыми постами ниочем, ответь на простой вопрос с твоего тренинга.
На чем будет расти экспорт Украины на 11,8% в 2020 ???
С тебя взяли бабки, нарисовали какие то слайды с потолка, но не обьяснили базовых допущений.
Откуда это допущение? Они вообще давно смотрели статистику экспорта, какой рост в этом году ?
Натаха, тебя круто развели на 100 баксов.
Я тебе могу такой же тренинг прочитать за 50 баксов, если соберешь группу 10 чел. )))
investorkiev написав:Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.
investorkiev написав:Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.
Это лишь ваше отношение к учебе, что собственно и вылилось в ряд ваших личных проблем.
Навіть дивуюся ... Сучасні оці всі короткі навчання - це просто накидання певної інформації слухачам . Якщо вони бажають вчитися - то далі вони можуть займатися самоосвітою . Переважна більшість далі самостійно вчитися не бажає ...