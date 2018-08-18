Во время банкопада 2014-2016 годов из банковской системы было выведено 15 млрд долл. только валютных депозитов, плюс более 80 млрд грн, выплаченных через Фонд гарантирования вкладов вкладчикам банков-банкротов. Значительная часть данного ресурса перекочевала на рынок недвижимости, плюс деньги трудовых мигрантов, исходя из концепции: "Работа – в Варшаве, семья – в селе, а квартира – в Киеве".

Таким образом, проданные в прошлые годы метры – это результат хорошего задела нулевых циклов в 2013 году. Пик пришелся на 2017-й, когда объем принятого в эксплуатацию жилья в Киеве удвоился. В 2018-м общий показатель по стране уже сократился на 30-40%. "Яма" предложения может произойти уже в следующем году. Здесь важно отметить, что в Украине применяются суррогатные методы финансирования первичного рынка жилья, когда физические лица вкладывают свои средства на этапе "нулевого цикла" и полностью несут все базовые финансовые риски, в том числе и риск дефолта застройщика. Кроме того, строительные компании привыкли финансировать текущие стройки за счет продажи квартир в проектах, которые еще даже не начинались.