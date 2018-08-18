hxbbgaf написав:investorkiev написав:Всегда удивляло негативное отношение к образованию многих персонажей на этой ветке. То сарказм по отношению к МБА (90% его никогда не получат чисто физически/экономически), то ухмылки по поводу всяких лекций/курсов.
Франт, ты пенсионер, тебе простительно - ты небось свои лекции еще со времен Хрущева не менял, но вообще, ребята, учиться - не стыдно, стыдно - не учиться. Так во всем цивилизованном мире, но не у нас, к сожалению.
Потому что у нас учеба - это просиживание штанов. Так устроена система. Чтоб ничему полезному не научить, а отобрать время, иногда и деньги.
Я впевнений, що освіта у Вас куца. Технікум радянської торгівлі чи якісь гов*нокурси. Раз Ви інвештувати в срібло всі свої збереження 10 років назад, да й застрягли в ньому.
Запишіться на курси електриків, чи зварювальників. Півроку повчіться - і заробите на безбалконну гостінку на Борщагівці за пару років роботи.